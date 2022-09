Corrupção. Sete gráficos sobre um tema que preocupa os empresários (mais até que a lei laboral)

Os empresários portugueses acham que a corrupção em Portugal é generalizada, uma percentagem significativa considera que a corrupção lhe prejudica o negócio (mais do que, por exemplo, as mal afamadas leis laborais), e alguns consideram que perderam concursos públicos porque houve corrupção pelo meio. Contudo, são residuais os que admitem terem sido abordados por um decisor público com pedidos de suborno, simpatia ou comissões. Se ela existe, se a sociedade revela grande intolerância em relação a ela, mas quase ninguém se cruza com o fenómeno, onde está a corrupção em Portugal e quem a pratica?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler