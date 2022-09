Sindicatos rejeitam proposta de aumento de 0,4% da CGD

Os sindicatos afectos à UGT, o Mais Sindicato e o SBC, consideram a proposta da CGD de tabela salarial para 2021 "inadmissível".

Em comunicado, esta terça-feira, aquelas entidades rejeitam a proposta, apesar da revisão do banco face à última proposta, "de 0,2% para 0,4%".

Os sindicatos esperam que o banco público liderado por Paulo Macedo avance com uma resposta ainda este mês de dezembro para "simultaneamente negociar a tabela para 2022".

Os sindicatos querem fechar já "os aumentos da tabela e cláusulas de expressão pecuniária para 2022". Ainda segundo o comunicado dos sindicatos, a CGD "informou ter registado a proposta dos sindicatos, adiantando que vai analisá-la e responderá brevemente".

A segunda reunião de negociação para a revisão da tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária da CGD realizou-se na manhã desta terça-feira, dia 7 de dezembro, e os sindicatos lamentam que a primeira só tenha ocorrido a 4 de novembro.

"A CGD continua a reproduzir o que se passa em sede de revisão do ACT do setor bancário, indiferente ao desfecho conhecido: se na primeira reunião propôs também 0,2%, hoje fez o mesmo, avançando com um aumento médio de 0,4% – já rejeitado pelos sindicatos na negociação do Acordo Coletivo e agora novamente recusado", referem os sindicatos.

O Mais Sindicato e o SBC sublinham que a CGD "foi ainda mais longe no seu desrespeito pelos trabalhadores, tendo o atrevimento de ficar aquém dessa percentagem na sua proposta para alguns níveis", ou seja, abaixo dos 0,4%.

E enumeram os aumentos propostos para todos os níveis. A CGD propõe um "mínimo de 10 euros para os níveis 1 a 4 inclusive; 0,45% para os níveis 5 e 6 inclusive; 0,40% para os níveis 7 a 13 inclusive; - 0,30% a partir do nível 14; - 0,40% para as cláusulas de expressão pecuniária, com exceção das diuturnidades, que não teriam qualquer aumento".