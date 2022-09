PSI-20 cresce 1,04% em mais um dia de euforia nas bolsas europeias

O PSI-20 fechou em alta de 1,04% para os 5.567,68 pontos. Um dia de valorizações fortes que, ainda assim, ficou muito aquém do desempenho estelar das praças europeias, imbuídas do otimismo relativo à variante Ómicron, cuja gravidade parece ser menor do que se temia.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Paris encerraram em alta de 1,49%, 2,82% e 2,91%, respetivamente. O Stoxx 600, representativo das ações europeias, disparou 2,46% no adeus à sessão de terça-feira.

Em Portugal, a Ramada voou 7,27% para os 7,08 euros por ação e foi a líder nas valorizações em Lisboa. A Novabase seguia-se com um ganho de 4,21% para os 5,20 euros, aparecendo os CTT em terceiro, crescendo 3,23% para os 4,32 euros. O serviço postal anunciou na segunda-feira uma aliança com a chinesa YunExpress para a instalação de mil cacifos para recepção de encomendas na Península Ibérica.

As cotadas EDP Renováveis e Jerónimo Martins, duas "grandes" do índice, apreciaram 2,86% para os 22,28 euros, e 1,96% para os 19,99 euros, respetivamente.

A Navigator subiu 1,51% para os 3,23 euros depois de anunciar mais uma subida dos preços do papel. O encarecimento das matérias-primas e dos custos logísticos são os responsáveis, diz.

Os ganhos só não foram maiores porque, do outro lado da tabela, estavam outras "grandes", isto é, cotadas com maior peso no PSI-20. O BCP caiu 0,14% para os 0,15 euros, a Galp Energia perdeu 0,52% para os 8,75 euros, e a REN recuou 1,57% para os 2,50 euros.