Deutsche Bahn acusada de ter omitido à sua auditora denúncias de irregularidades

A Alemanha parece ter decididamente problemas com grandes projetos de infraestruturas. Depois do novo aeroporto de Berlim, cuja construção se arrastou durante 14 anos, a nova estação ferroviária de Estugarda, um projeto conhecido como "Stuttgart 21", tem sido, desde o início da construção em 2010, um poço de problemas para o Estado alemão, que continua a ver a conta aumentar ao longo dos anos.

O "Financial Times" noticiou que o aumento dos custos na construção poderá estar relacionado com fenómenos de corrupção envolvendo esta infra-estrutura, fenómenos esses que foram objeto de denúncias, às quais a Deutsche Bahn, responsável pelo projeto, alegadamente terá feito vista grossa.

As primeiras denúncias de corrupção foram feitas por dois denunciantes em 2016. Uma delas alegava que a empresa teria incorrido em 600 milhões de euros em gastos desnecessários relacionados com fraudes. De acordo com a Deutsche Bahn, iniciou-se então uma investigação interna que, um ano depois, foi encerrada por falta de indícios claros.

Em novembro deste ano o "Financial Times" revelou a existência dessas denúncias. E agora a auditora PwC disse ao jornal britânico que a empresa estatal ferroviária não a terá avisado em relação às alegações de fraude em torno do megaprojeto, supostamente por terem sido tidas como falsas pela DB, numa quebra das regras de auditoria por parte das entidades auditadas, que têm a obrigação de reportar às auditoras eventuais investigações.

Entretanto, o estado federal de Baden-Württenberg, do qual Estugarda é capital, o Ministério Público alemão e o recém-empossado governo central de Berlim estão a analisar, e a investigar, as denúncias.

O projeto da nova estação de Estugarda, com um custo inicialmente previsto de 4,5 mil milhões de euros, mas cuja conta está atualmente em mais de 8 mil milhões, iria revolucionar as ligações de velocidade convencional e de alta velocidade na região.

Contudo, o impacto local que teria em zonas verdes e no próprio edifício da estação fez com que o projeto lidasse desde o início com a oposição de grande parte da população local. A abertura da estação está prevista para 2025, com um atraso de seis anos.