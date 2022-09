Evergrande em risco de incumprimento, outra vez. Ações caem para mínimos desde 2010

As ações da construtora chinesa Evergrande caíram, esta segunda-feira, para mínimos desde 2010, na bolsa de Hong Kong, após o anúncio do grupo de que poderá não conseguir pagar as dívidas. Esta segunda-feira a "gigante" do imobiliário está à beira do incumprimento, novamente, pois termina o período de carência de uma dívida de mais de 82 milhões de dólares, escreve a Reuters.

Pouco depois das 11h (3h em Lisboa), os títulos da Evergrande caíam 10,2%, com uma perda acumulada de 85,7% este ano. Já às 7h40 em Lisboa a empresa caía 16% em bolsa, com a perda anual a ultrapassar os 87%.

O gigante imobiliário chinês, com uma dívida de 310 mil milhões de dólares (275 mil milhões de euros), avisou na sexta-feira que pode vir a não conseguir "cumprir as suas obrigações financeiras". O valor é na maioria devido a bancos domésticos e investidores em obrigações, mas também deve 19 mil milhões de dólares (16,8 mil milhões de euros) a obrigacionistas estrangeiros.

De imediato, os reguladores chineses garantiram que os mercados financeiros chineses podem ser protegidos de um grande impacto. Os economistas consideram baixa a probabilidade de uma crise nos mercados internacionais, mas bancos e obrigacionistas podem sofrer perdas pesadas, uma vez que os dirigentes de Pequim querem evitar o resgate da construtora.

Em comunicado divulgado na sexta-feira na bolsa de Hong Kong, a Evergrande informou que, depois de analisar as suas finanças com consultores externos, "não há garantias de que o grupo tenha fundos suficientes para continuar a cumprir as suas obrigações financeiras".

Adicionalmente, termina esta segunda-feira o período de carência de uma dívida de 82,5 milhões (72,9 milhões de euros) e, se a Evergrande não pagar, entrará oficialmente em default. Nos últimos meses a empresa tem esperado até ao último dia para fazer estes pagamentos, evitando sempre o default à "última hora".

Pouco tempo depois, os reguladores procuraram acalmar os investidores, assegurando que o sistema financeiro chinês é forte e que as taxas de incumprimento são baixas. Acrescentaram ainda que muitos promotores imobiliários são financeiramente saudáveis e que Pequim vai continuar a deixar funcionar os mercados de crédito.

"O risco de contágio dos eventos de risco do grupo no funcionamento estável do mercado de capitais é controlável", asseverou a comissão reguladora do mercado de capitais chinesa, no seu portal na internet.

O banco central e o banco regulador fizeram declarações semelhantes.

A Evergrande tem vendido ativos para pagar dívidas e anunciou planos para dar a alguns obrigacionistas apartamentos em projetos que está a construir.

O presidente da Evergrande, Xu Jiayin, foi chamado na sexta-feira para uma reunião com dirigentes da sua província, Guangdong, informou o governo, em comunicado. Na nota, adiantava-se que uma equipa governamental iria ser enviada para a sede da Evergrande para ajudar a gerir o risco.

Os problemas da Evergrande desencadearam alertas para a possibilidade de uma crise financeira no imobiliário - um setor que propulsionou o crescimento económico explosivo da China entre 1998 e 2008 - poder conduzir a problemas para os bancos e a um colapso súbito e politicamente perigoso do crescimento económico.