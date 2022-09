Emprego. Trabalhadores excluídos pelo algoritmo

Chamam-lhe a geração oculta de candidatos a emprego e, segundo um estudo recente da Harvard Business School (HBS), liderado pelo copresidente do projeto Gerir o Futuro do Trabalho da universidade americana, Joseph B. Fuller, são mais de 27 milhões nos Estados Unidos, e os investigadores apontam para números similares no Reino Unido e Alemanha. Profissionais em situação de desemprego, disponíveis para trabalhar, mas que, devido às práticas atuais e ao recurso à inteligência artificial (IA) nas fases iniciais de seleção, são excluí­dos dos processos de recrutamento. Os empregadores, diz Fuller, “pode­riam resolver muita da sua escassez de talento se olhassem com atenção para este universo de profissionais”. Especialistas ouvidos pelo Expresso admitem que regular o uso de algoritmos pode minimizar os riscos.

A necessidade dita a regra. O ritmo acelerado a que se desenvolvem os mercados impõe às empresas a necessidade de recrutar os candidatos certos com a maior rapidez possível. Para cumprir este desígnio — e conseguir fazê-lo no âmbito de processos de seleção complexos —, as empresas recorrem à tecnologia e à IA para apoiar o recrutamento de candidatos, sobretudo nas fases iniciais de triagem e seleção de currículos. Ora, é exatamente aqui que, segundo os investigadores da HBS, ocorre a maior parte dos problemas.