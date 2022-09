PIB resiste à crise política e ao agravamento da pandemia

Os dados não indicam impacto negativo da crise política e do agravamento da pandemia sobre a atividade económica em Portugal e dezembro, para já, antevê-se em linha com a tendência de recuperação da crise, apesar da declaração do estado de calamidade. Foi essa a mensagem que o Expresso ouviu de vários economistas. Mas a cautela impera. A confiança dos consumidores e das empresas recuou, a situação da pandemia na Europa preocupa e se o Governo avançar com medidas mais restritivas, a atividade deve ressentir-se.

“Os indicadores sinalizam uma contínua recuperação da atividade económica, sem aparentes efeitos negativos associados à perda de confiança dos agentes económicos”, afirma Rui Constantino, economista-chefe do Santander em Portugal, apontando que “dezembro, para já, antevê-se em linha com essa tendência”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.