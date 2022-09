Bitcoin perde 10.000 dólares de valor em 24 horas

O preço da bitcoin em bolsa caiu acentuadamente este sábado, deslizando para os 47.000 dólares, quando na sexta-feira tinha terminado o dia nos 57.000 dólares.

Entre a manhã de sexta-feira e a manhã deste sábado, a diferença no valor da criptomoeda mais conhecida, a bitcoin, foi de 10.000 dólares, ou seja, uma perda de 17%. Durante a noite, chegou a cotar nos 43.000 dólares, aponta a CNBC.

Outra criptomoeda que tem entrado cada vez mais no léxico de quem acompanha o mundo das moedas digitais, a ether, sentiu igualmente um abalo, provavelmente arrastada pelo desempenho negativo da bitcoin. A ether caiu para os 3.500 dólares e perdeu mais de 16% no mesmo período de 24 horas.

Não existe uma explicação taxativa para a queda, não fosse o assunto os mercados financeiros. Mas as criptomoedas, sendo ativos de risco, geralmente sofrem quando o mercado acionista treme e foi o que aconteceu na sexta-feira: os investidores refugiaram-se em ativos como as obrigações do Tesouro e algumas das ações mais arriscadas, como as da Tesla, posicionaram-se entre os maiores perdedores do dia - a empresa de Elon Musk recuou 6% nos mercados bolsistas.