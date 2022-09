“Não vale a pena pensar em termos um novo aeroporto se não tivermos a TAP”, garante Siza Vieira

Portugal deve continuar a fazer todos os esforços pela manutenção da TAP, e a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa deve ser uma prioridade do próximo Governo, defendeu Pedro Siza Vieira, ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, no congresso da Associação Portuguesa de Viagens e de Turismo (APAVT) em Aveiro.

O ministro da Economia considerou que "esta história do aeroporto é lamentável", devido à "incapacidade" de se tomar "uma decisão que tem de ser tomada, é incontestável que precisamos mesmo de um aeroporto".

Num momento em que o turismo português está a recuperar da crise da pandemia de covid-19, Siza Vieira apelou a que haja "consenso político" do Governo que resultar das próximas eleições, a 30 de janeiro, no sentido de se poder alterar a legislação que permite que um único município possa bloquear a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. "Nessa matéria, estes foram anos perdidos, e espero que sejamos capazes de inverter essa situação."

Segundo Siza Vieira, a decisão relativa ao novo aeroporto é indissociável da de manter a TAP, devido ao hub da companhia que permite a interconectividade a nível de voos internacionais e é um "fator crítico para estarmos em ligação direta ao mundo".

"Não vale a pena pensarmos em ter um novo aeroporto se não tivermos a TAP", sustentou o ministro no congresso dos agentes de viagens. "Estamos na ponta da Europa, e devíamos pensar em Portugal mais como uma ilha do que um país continental, pois 95% das pessoas chegam por via aérea. Se não tivermos um aeroporto onde haja uma companhia nossa que permita esta grande ligação mundial, ficamos com uma grande desvantagem estratégica", frisou.

Fazer todos os esforços "para não deixar morrer a TAP"

"A TAP é uma das empresas mais críticas para o nosso futuro coletivo. E o esforço que todos estamos a fazer na TAP deve ser visto como um investimento num ativo que é estratégico para o país", enfatizou ainda Pedro Siza Vieira no congresso de turismo, lembrando que a companhia, em 2019, tinha um contributo de quase 2% no PIB nacional, uma vez que a sua atividade de refere a exportações.

"O desaparecimento de uma companhia como a TAP teria um impacto imediato que seria crítico no nosso PIB e na nossa balança comercial. Se deixássemos morrer a TAP seria algo de que nos viríamos a arrepender, tal como aconteceu no passado com outras empresas ", advertiu.

De momento em fase final de legislatura, o ministro da Economia disse concordar com o sector do turismo que diz precisar de novos apoios até à Páscoa para a fase de retoma com a crise aberta pela pandemia.

"Não temos previstas novas formas de apoiar, mas admito que possa haver apoios específicos. Nesta altura em que temos alguma recuperação, e as empresas já não estão em modo de hibernação, o que considero importante é ajudar à reconstrução do balanço das empresas, que ficaram muito degradadas", salientou Siza Vieira, acrescentando que as agências de viagens foram o sector dentro do turismo mais duramente atingido pela pandemia.

De acordo com o ministro da Economia, o que está na calha a curto prazo são apoios para amortização de dívida, com vista à redução do passivo, dirigido a micro e pequenas empresas. "Se este apoio for dirigido às empresas mais impactadas, pode ter um efeito grande", salientou. "É o que eu espero poder colocar no terreno proximamente. Quando digo eu, significa o próximo Governo."