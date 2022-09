Indústria da moda recuperou, mas há um risco chamado "inflação"

Tal como outros setores, a indústria da moda foi penalizada pela pandemia de Covid-19 e respetivas restrições para combater a propagação do vírus. No entanto, a recuperação foi mais rápida que o esperado e 2022 será um ano crucial para indústria, antecipa o "The State of Fashion 2022", um relatório de The Business of Fashion e da consultora McKinsey & Company. Mas a recuperação vem com novos desafios e riscos, bem como novas áreas onde se deve apostar.

