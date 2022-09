Há cinco marcas de carros que, em novembro, dispararam mais de 100% nas vendas

Num mês [novembro] em que as vendas de carros em Portugal caíram 28,7% face ao mesmo mês de 2019 - e 6,9% em comparação com novembro de 2020 -, houve cinco marcas a ver as suas vendas crescerem acima dos 100%.

Foram elas a Tesla (316,7%), a Kia (183,7%), a Mitsubishi (133,3%), a Lexus (121,4%) e a Hyundai (107,6%).

Os dados, revelados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), revelam também que nos onze primeiros meses de 2021, foram colocados em circulação 163.944 novos veículos, o que representou uma diminuição de 33,1% relativamente a 2019, apesar da comparação com 2020 mostrar um aumento de 3,3%.

O top cinco das marcas mais vendidas em Portugal continua liderado pela Peugeot (1605 unidades comercializadas em novembro), seguido pela Renault (900), pela Mercedes-Benz (875), pela BMW (830) e pela Citroën (487).

Ainda em novembro de 2021 foram matriculados mais 37,9% de veículos movidos a energias alternativas que no mesmo mês do ano anterior. Em termos acumulados, de janeiro a novembro, foram matriculados, pelos representantes oficiais de marca, 46.271 veículos ligeiros de passageiros novos movidos a energias alternativas, tendo isto representado um aumento de 75,5% face o mesmo período de 2020.

Em novembro foram vendidos 1.970 carros elétricos (um aumento de 140% face ao mesmo mês de 2020) e 1.453 carros híbridos (menos 3% em termos homólogos).

No acumulado dos primeiros onze meses de 2021 foram vendidos em Portugal 11.386 carros elétricos – um aumento de 70% face ao mesmo período do ano passado.