Governo aprova revisão da lei de bases do sistema elétrico nacional

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o decreto-lei que revê a lei de bases do sistema elétrico nacional (SEN), atualizando todo o quadro jurídico aplicável ao funcionamento do sector elétrico, da produção à distribuição e relacionamento com os consumidores.

"As alterações agora introduzidas por este decreto-lei podem estruturar-se em cinco eixos fundamentais que perpassam a atividade administrativa de controlo prévio das atividades do SEN, o planeamento das redes, a introdução de mecanismos concorrenciais para o exercício das atividades do SEN, a participação ativa dos consumidores, na produção e nos mercados, e, por fim, o enquadramento e densificação legislativa de novas realidades como o reequipamento, os híbridos ou a hibridização e o armazenamento", refere o comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

O diploma esteve em consulta pública de 10 a 24 de novembro, tendo o curto período de auscultação da sociedade civil merecido críticas do Partido Social Democrata (PSD).

Na consulta pública, que recebeu 164 comentários, houve especial contestação a alguns pontos do projeto de decreto-lei, incluindo por parte de diversas empresas de energia solar, que temiam ver os processos de licenciamento dos seus projetos voltar à estaca zero, como o Expresso noticiou no mês passado.

Em conferência de imprensa, na sequência do Conselho de Ministros, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, assinalou que "a consulta pública não é obrigatória" mas o Governo quis fazê-la pois entendeu ser "um passo importante para melhorar o diploma". "Agradecemos muito a todos os que ajudaram Governo a legislar melhor", afirma, apontando que as participações foram "qualificadas". Para o secretário de Estado, este diploma é relevante também do ponto de vista da descida dos custos da eletricidade para os consumidores e "atua em complementariedade com outras medidas já anunciadas".

Segundo apurou o Expresso, o Governo acolheu várias das sugestões feitas na consulta pública e foi sensível aos receios das empresas de energia solar, estipulando que a alteração no licenciamento dos projetos apenas será válida para empreendimentos que ainda não foram objeto de pré-seleção e hierarquização.

Outra alteração constante da redação final do decreto-lei que revê as regras de funcionamento do sistema elétrico nacional é que o Governo passará a permitir que as licenças para novos projetos de produção de eletricidade possam ser livremente transacionadas antes de as centrais estarem construídas, embora sujeitando os compradores dessas licenças a um reforço das garantias bancárias prestadas.

(Notícia atualizada às 13h51 com declarações do secretário de Estado da Energia)