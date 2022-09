Conselho das Finanças Públicas diz que produtividade é principal risco a longo-prazo em Portugal

A produtividade é o "principal risco macroeconómico no longo-prazo" para Portugal, alerta o Conselho das Finanças Públicas (CFP) no relatório “Riscos orçamentais e Sustentabilidade das Finanças Públicas”, divulgado esta quinta-feira.

A instituição que escrutina o cumprimento das regras orçamentais e da sustentabilidade das finanças públicas prevê que o produto interno bruto (PIB) real - calculado a preços constantes sem impacto da inflação - do País cresça a uma média de 1,9% por ano entre 2021 e 2035.

"Na ausência de choques, o ritmo de crescimento da economia deverá convergir para 0,7% no longo-prazo", prevê o CFP, de acordo com a evolução anual prevista para os próximos dois anos tanto pela Comissão Europeia como pelo Governo, ainda que a ritmos diferentes.

"No cenário do CFP, a recuperação do choque da pandemia e a convergência do crescimento da produtividade do trabalho para 1,1% no longo- prazo estão dependentes da robustez da intensidade do capital", segundo a instituição. Isto é, os ganhos a serem colhidos do investimento irão ser potenciados se as condições de financiamento se mantiverem favoráveis, se Christine Lagarde mantiver as taxas de juro baixas no Banco Central Europeu.

Além desse fator, será necessária a "estabilização do rácio de investimento no produto em torno dos valores projetados para o final do período de execução do PRR (2021-2026) – o qual pressupõe uma eficiente execução do plano e absorção dos fundos na economia".

O CFP avisa que os riscos relacionados com as alterações climáticas "deverão aumentar substancialmente", e apela a que os planos de ação públicos e privados para a transição energética corrijam o seu "insuficiente levantamento das necessidades de investimento a realizar".

Dívida pública em trajetória descendente

De acordo com o cenário-base do CFP, o rácio da dívida pública deverá manter "uma trajetória descendente ao longo dos próximos 15 anos", alcançando em 2015 os 91,1% do PIB em 2035, assumindo a continuidade das políticas entre 2021 e 2025.

O Conselho "estende esse horizonte até 2035 assumindo que o saldo primário reage à evolução da dívida pública em linha com o verificado no passado recente (tal como estimado por uma função de reação orçamental, exigindo implicitamente alterações de política económica); e os desenvolvimentos económicos e da taxa de juro evoluem em linha com o projetado pelo CFP".

Contudo, alerta, "persistem os riscos associados ao elevado nível de endividamento em Portugal", sendo "as necessidades brutas de financiamento face ao PIB" e a "tendência de longo-prazo (medida através do rácio de dependência, da taxa de fertilidade e das projeções para a despesa em saúde e pensões), que sinalizam uma evidente necessidade de políticas estruturais que corrijam atempadamente os desequilíbrios e alterem o sentido da sua evolução".

"A atual política monetária de manutenção de taxas de juro em níveis historicamente baixos consiste numa oportunidade única para, com um esforço orçamental sustentado, obter uma redução significativa da dívida em percentagem do PIB", segundo o CFP, lamentando que "política orçamental não se [tenha] revelado suficientemente contra cíclica na fase favorável de crescimento do ciclo económico para construir um espaço orçamental suficientemente alargado que prepare o país para as consequências económicas e orçamentais de um choque desfavorável".

Riscos também na despesa em pensões, saúde e pandemia

No que toca a despesa do Estado, "serão necessários esforços adicionais em termos de finanças públicas para manter o nível de benefícios sociais concedidos atualmente" já que "a diminuição prevista do valor futuro das pensões de velhice do sistema contributivo coloca pressões adicionais no sistema não contributivo". Isto é, com as pensões a aproximarem-se do valor mínimo definido por lei, haverá cada vez mais pessoas a ter de recorrer a apoios sociais que não dependem de contribuições próprias. "Importaria assim fazer uma avaliação da adequação dos benefícios futuros atribuídos pelos sistemas de pensões, incluindo os efeitos das reformas adotadas", acrescenta.

O CFP recorda que a despesa em saúde representa igualmente um risco, aludindo às previsões da Comissão Europeia que apontam a um crescimento da despesa de saúde em 1,6 pontos percentuais do PIB entre 2019 e 2070, o quarto maior entre os 27.

Numa altura em que o stock de garantias assumidas pelo Estado cresce com a pandemia - subiu para os 6,4% do PIB em 2020 face a 4,8% em 2019, segundo dados da Direção-Geral do Orçamento - o CFP avisa igualmente que as responsabilidades contingentes, isto é, as garantias assumidas pelo Estado "constituem um risco para a sustentabilidade de médio e longo prazo das finanças públicas", dando como exemplo as garantias públicas a linhas de crédito e as moratórias criadas com a pandemia da Covid-19.

A estas garantias acrescentam-se também as responsabilidades assumidas por empresas públicas fora do perímetro orçamental e da sua "eventual incapacidade destas empresas em fazer face às suas responsabilidades". Dívidas que representavam 3,3% do PIB em 2019, metade face ao nível da crise de 2008, um rácio que subiu para os 3,6% depois do início da pandemia.