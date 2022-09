Turismo: número de hóspedes e dormidas aumenta em outubro com grande contributo dos visitantes estrangeiros

O número de hóspedes e de dormidas em Portugal mais do que duplicou em outubro face ao mês homólogo, revela esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), com todas as regiões a beneficiarem deste aumento, muito graças ao contributo de visitantes estrangeiros para as contas nacionais do turismo. Porém, os valores ainda estão abaixo do mês de outubro de 2019, o último mês comparável pré-pandemia.

Num mês em que as restrições para refrear os contágios por Covid-19 já tinham sido levantadas quase na totalidade (para regressarem, contudo, neste mês de dezembro), os alojamentos turísticos portugueses receberam 2,1 milhões de hóspedes, uma subida de 115,5% face a outubro de 2020.

E registaram 5,5 milhões de dormidas, crescendo 139% face ao mês homólogo. Estes valores ficaram ainda assim abaixo dos de outubro de 2019: menos 14,6% e 13,5% nos hóspedes e dormidas, respetivamente.

Dos 5,5 milhões de dormidas, 2 milhões foram de residentes, numa subida de 65,4% face ao mês homólogo. O mercado interno, em outubro, superou inclusive os valores de outubro de 2019, ficando 28,2% acima desse mês.

Já as dormidas de não residentes cifraram-se nos 3,5 milhões, o valor mais elevado desde outubro de 2019 e três vezes acima do de outubro de 2020, realça o INE. Porém, face a outubro de 2019, este número representa uma perda de 26,7%.

Todas as regiões beneficiaram de um aumento das dormidas em outubro. Porém, face a outubro de 2019, apenas o Alentejo (+14,9%) e a Madeira (+3,9%) registaram crescimentos.

Já no que toca aos primeiros dez meses de 2021, as dormidas aumentaram 31% face ao período homólogo (com subidas de 31,9% nos residentes e de 30% nos não residentes), mas recuaram 49,9% face ao mesmo período de 2019 (com uma queda de 11% nos residentes e muito mais acentuada nos visitantes estrangeiros, de 66,3%).

E, em outubro, "24,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes", face a 20,5% em setembro, conclui o INE.