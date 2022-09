Taxa de desemprego deverá ter permanecido nos 6,4% em outubro

A taxa de desemprego em Portugal situou-se em 6,4% no mês de outubro, no mesmo nível que em setembro, de acordo com os dados provisórios que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística esta terça-feira, 30 de novembro.

Os 6,4% de outubro ficam abaixo, em 0,2 pontos percentuais (p.p.), do valor registado três meses antes, e equivalem a menos 1,2 p.p. do que um ano antes.

Já a população desempregada cifrou-se nos 331,6 mil, um aumento de 1% em relação ao mês precedente e uma diminuição de 2,4% relativamente a três meses antes.

Face ao mês homólogo do ano passado, contam-se menos 13,8% desempregados. Em setembro de 2021, a população desempregada registou um aumento, o que não acontecia desde maio. Uma situação que sai reforçada em outubro.

Do outro lado da moeda, a população empregada atingiu os 4,82 milhões em outubro, menos 0,3% em relação a setembro e 0,1% relativamente a julho, comparando positivamente apenas face ao outubro anterior, ficando 2,9% acima.

“Em setembro de 2021, a população empregada inverteu o crescimento contínuo que se observava desde fevereiro de 2021”, relembra o INE.

Fazendo o balanço entre a população ativa e a inativa, a primeira diminuiu e a segunda aumentou em relação ao mês precedente. Contam-se 5,153 milhões de cidadãos ativos, menos 0,2% que em setembro e menos 0,3% que nos três meses anteriores. Apenas em relação a outubro de 2020 houve um aumento, de 1,7%.

A população inativa, de 2,528 milhões, aumentou em relação a setembro de 2021 (0,5%) e a julho do mesmo ano (0,6%), tendo diminuído em relação a outubro de 2020 (2,6%).

“O aumento da população ativa resultou do acréscimo da população empregada e da população desempregada, enquanto o decréscimo da população inativa foi explicado pela diminuição do número de inativos à procura de emprego, mas não disponíveis para trabalhar”, escreve o INE. Apesar de a população inativa se encontrar nos valores mais baixos dos últimos 10 anos, tem vindo a aumentar desde o valor mínimo observado em julho de 2021.

A taxa de subutilização de trabalho situou-se em 11,8%, valor inferior ao dos três períodos de comparação em 0,2 p.p (face a setembro), 0,8 p.p. (comparando ao trimestre anterior) e 3 p.p. (em relação a um ano antes).