Procura interna impulsiona economia portuguesa no terceiro trimestre. PIB cresce 4,2%

O contributo do crescimento da procura interna - consumo privado e público, bem como investimento - para o crescimento do Produto Interno bruto (PIB), em termos homólogos, abrandou no terceiro trimestre deste ano face aos três anteriores, mas continuou a ser determinante para o crescimento da economia portuguesa durante o Verão.

Isto porque o contributo da vertente externa continuou a ser negativo, com as importações de bens e serviços a crescerem mais do que as exportações.

Esta é uma das principais mensagens dos dados publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre as contas nacionais, onde contabiliza um crescimento do PIB de 4,2% no terceiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2020.

Este valor compara com um aumento, em termos homólogos, de 16,1% nos três meses anteriores. Mas, o INE recorda que o incremento do PIB no segundo trimestre deste ano tinha sido impulsionado por um forte efeito de base. É que na mesma altura de 2020 a economia portuguesa sofreu um trambolhão inédito, de 17,9%, na sequência do primeiro confinamento geral para travar a pandemia de Covid-19.

Que fatores explicam o crescimento do PIB? O INE aponta que "o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi positivo, mas menos intenso que o observado no trimestre anterior".

Por sua vez, "o contributo da procura externa líquida manteve-se negativo no terceiro trimestre, verificando-se um aumento das importações de bens e serviços ligeiramente mais pronunciado que o crescimento das exportações de bens e serviços".

Ou seja, o crescimento da economia portuguesa ficou a dever-se à componente interna - consumo privado, consumo público e investimento - já que o contributo da frente externa manteve-se em território negativo.

A autoridade estatística nacional chama ainda a atenção de que no terceiro trimestre "os deflatores das importações e das exportações registaram crescimentos acentuados, sobretudo relacionados com a evolução dos preços dos produtos energéticos e das matérias-primas". Como resultado, "prolongou-se a perda nos termos de troca observada no trimestre precedente".

Quanto à variação em cadeia, ou seja, em relação aos três meses anteriores, o PIB aumentou 2,9% no terceiro trimestre. Nesta comparação, verificou-se "um contributo positivo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB, após ter sido negativo no segundo trimestre, e um contributo positivo menos intenso da procura interna ", indica o INE.

E aponta que, em cadeia, "o crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2021 refletiu a diminuição gradual das restrições impostas pela pandemia, após dois trimestres com resultados opostos: a forte redução do PIB no primeiro trimestre (-3,3%), determinada pelo confinamento geral, e um aumento de 4,4% no segundo trimestre, marcado pelo levantamento gradual das restrições à mobilidade".

O papel do consumo e do investimento

Analisando os contributos para o crescimento do PIB em termos homólogos, o INE aponta um contributo positivo da procura interna no terceiro trimestre de 4,7 pontos percentuais (p.p.), o que compara com 16,6 p.p. no trimestre anterior. Mas, nessa altura, o número foi "fortemente influenciado pela comparação incidir no período de maiores restrições à atividade económica devido à pandemia de Covid-19", vinca o INE.

Por componentes da procura interna, o consumo privado (despesas de consumo final das famílias residentes e das instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias) registou uma variação homóloga de 4,6% (18,8% no segundo trimestre), o consumo público aumentou 3,7% (variação homóloga de 9,8% no segundo trimestre) e o investimento passou de um crescimento de 12,3% no segundo trimestre, para 5,8% no terceiro.

Já a procura externa líquida (exportações deduzidas das importações) no terceiro trimestre "manteve o mesmo contributo negativo para a variação homóloga do PIB (-0,5 p.p.) do trimestre anterior", frisa o INE.

As exportações de bens e serviços passaram de uma variação homóloga de 39,8% em termos reais no segundo trimestre, para 10,2% no terceiro. E as importações de bens e serviços registaram uma taxa de crescimento de 11%, o que compara com 36,3% no segundo trimestre de 2021.