Novo Banco conclui venda da sucursal em Espanha ao Abanca, sem revelar preço

O Novo Banco informou esta terça-feira o mercado de que "concluiu a venda da operação da sucursal de Espanha, anunciada a 5 de abril de 2021, à Abanca Corporación Bancária, S.A".

Em comunicado enviado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o banco liderado por António Ramalho sublinha que a "conclusão desta transação não tem impacto material no resultado líquido esperado de 2021 e repercute-se num incremento da posição de capital em cerca de 40 bps [pontos-base] no Common Equity Tier 1 ratio de 10,9%" no final de setembro deste ano.

O preço a que foi vendida a sucursal continua sem ser revelado, mas esta operação causou perdas de 166 milhões de euros em 2020, e existe um diferendo com o Fundo de Resolução, que não quer responsabilizar-se por aquele impacto. Um diferendo que será resolvido em tribunal arbitral.

No comunicado enviado ao mercado, o Novo Banco dá nota de que "este é mais um marco relevante no processo de desinvestimento de ativos e operações não-core, nomeadamente contribuindo para uma redução da complexidade da estrutura e dos custos e permitindo ao Novobanco prosseguir a sua estratégia de reafetação de recursos à atividade bancária em Portugal".

Abanca reforça negócio

O Abanca, em comunicado, sublinha também o fecho desta operação depois da luz verde dos supervisores e afirma que "com esta operação supera os 107.000 milhões de euros de volume de negócio e reforça o seu posicionamento em dois âmbitos de atividade prioritários: o negócio de banca pessoal e privada e o negócio de empresas".

O banco espanhol diz também que esta aquisição "que representa a integração contabilística do negócio adquirido, apresenta um baixo risco de execução e mínimo consumo de capital".

E refere ainda que "as agências do Novo Banco terão, a partir deste momento, acesso à plataforma tecnológica do Abanca para oferecerem aos seus clientes a possibilidade de contratar produtos e serviços do Abanca".

E acrescenta que "as agências, redes sociais e os canais digitais do Novo Banco começarão, a partir de hoje (terça-feira, dia 30 de novembro), a incorporar a imagem corporativa do Abanca".