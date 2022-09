Consumo de produtos químicos aumentou na União Europeia em 2020

A indústria dos químicos parece ter escapado incólume à pandemia da Covid-19. O consumo de produtos químicos na União Europeia aumentou 1% em 2020 face ao ano anterior para as 302 milhões de toneladas, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

No que toca à produção de produtos químicos, os 27 países produziram 284 milhões de toneladas no ano passado, uma subida também de 1% face a 2019.

De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, foram produzidos no ano passado 221,4 milhões de toneladas de materiais químicos perigosos para a saúde, uma subida homóloga de 4%, ao passo que foram produzidas 78,8 milhões de toneladas de produtos químicos com perigo para o meio-ambiente, menos 5% face ao ano anterior.

Já o consumo de químicos perigosos para a saúde humana cresceu 4% em 2020 para as 230,1 milhões de toneladas. O consumo de químicos prejudiciais ao ambiente caiu, contudo, 2%, para as 79,8 milhões de toneladas.

A produção e consumo deste tipo de produtos químicos aumentou entre 2004 e 2007, recuando com a crise de 2008, e recuperando em 2010, assinala o Eurostat.