Mário Centeno abre debate sobre os desafios da economia portuguesa

É já na próxima segunda-feira que o Expresso e o Banco de Portugal organizam a conferência “Os desafios da economia portuguesa no pós-pandemia”.

A abertura da conferência estará a cargo do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. O debate terá lugar no Museu do Dinheiro, em Lisboa, entre as 9h30 e as 11h30. E pode ser acompanhado em direto no Facebook do Expresso.

Ao diretor do Expresso, João Vieira Pereira, caberá a moderação dos dois painéis de debate dirigidos aos empresários, à academia, a decisores políticos e a representantes de associações empresariais, da sociedade civil e do setor financeiro.

“Desafios estruturais para a economia portuguesa no pós-pandemia e o papel das políticas públicas” é o mote para o primeiro painel de debate com José Tavares, professor da Universidade Nova de Lisboa; Clara Raposo, presidente do ISEG; e Arlindo Oliveira, presidente do INESC.

“Desafios e oportunidades que se colocam ao tecido empresarial português no pós-pandemia” contará com Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal, António Casanova, CEO da Unilever, e o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

Em contagem decrescente para as eleições antecipadas de 30 de janeiro, a conjuntura é de discussão das medidas para combater a quinta vaga da pandemia e as prioridades para a distribuição do envelope de fundos europeus para a próxima década.

Mas estruturais são os desafios da economia portuguesa. E no Portugal 2030 - agora em discussão pública - é o próprio governo a fazer o diagnóstico dos problemas que o país tem por resolver, na próxima década, quanto à sua competitividade:

A especialização produtiva do tecido económico nacional e as exportações mantêm-se concentradas em produtos de baixa e média tecnologia e fraca intensidade de conhecimento, em mercados de menor dinâmica de crescimento, o que limita o aumento das quotas de mercado internacionais;

É reduzida a valorização económica do conhecimento produzido e insuficiente a tradução na capacidade de penetração nos mercados externos, limitando o crescimento do valor acrescentado das empresas;

É insuficiente o investimento das empresas em investigação e desenvolvimento (I&D), reduzida a cooperação entre os atores do sistema nacional de investigação e inovação (I&I) e destes com as empresas, principalmente as de micro e pequena dimensão;

É baixo o número de investigadores, doutorados e outros recursos altamente qualificados a trabalhar para as empresas e entidades na sua envolvente;

Há um desajustamento das competências dos recursos humanos para a transformação estrutural que se pretende implementar, bem como das condições de contexto da atividade empresarial determinados pelos serviços públicos e pelas infraestruturas de apoio à competitividade disponíveis.

Após o colapso de 8,4% em 2020, a economia portuguesa deverá recuperar do forte embate da crise pandémica ao longo de 2021 e de 2022.

Segundo as previsões de outubro e novembro de entidades como o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia ou o Banco de Portugal, a economia portuguesa poderá crescer entre 4,4% a 4,8% este ano e acima dos 5% no próximo.