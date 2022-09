A sexta-feira não foi negra só no comércio: PSI-20 afundou-se 2,43%, Galp caiu mais de 6%

Foi uma "Black Friday" fraca na afluência às lojas e negra no que toca ao mercado bolsista na Europa e nos Estados Unidos. Se em Nova Iorque o Dow Jones Industrial Average caía, ao fim da tarde desta sexta-feira, 2,64%, as bolsas europeias davam por encerrada a sessão com perdas muito mais avultadas, num dia de pânico com a ameaça da nova variante do vírus da covid-19.

O alemão DAX caiu 4,19%, o francês CAC recuou 4,75%, o britânico Footsie depreciou 3,64% e o espanhol IBEX perdeu 4,96%. O Stoxx 600, índice geral representativo das empresas europeias cotadas, afundou-se 3,72%.

Em Lisboa o desempenho foi ligeiramente melhor. O PSI-20 fechou em queda de 2,43% para 5.425,07 pontos, com todas as cotadas, excepto uma, em baixa. A Ibersol escapou à maré de desvalorizações, mantendo-se inalterada nos 5,38 euros por ação.

A Galp Energia afundou-se 6,19% para os 8,27 euros, na liderança das perdas desta sexta-feira, seguida da Ramada (-5,09% para os 6,34 euros) e da Altri (-5,08% para os 4,82 euros).

A Semapa e a Sonae recuaram ambas mais de 3%. A holding dona da Navigator perdeu 3,72% do seu valor de mercado para fechar nos 11,40 por ação, ao passo que a retalhista da Maia recuou 3,52% para os 0,95 euros.

Entre os "pesos-pesados", o BCP depreciou 4,16% para os 0,14 euros, a EDP caiu 1,48% para os 4,85 euros, e a Jerónimo Martins recuou 1,46% para os 19,26 euros. A EDP Renováveis apresentou perdas mais ligeiras, desvalorizando 0,53% para os 22,56 euros.