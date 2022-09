Reino Unido. Indústria enfrenta procura recorde no meio de uma crise de abastecimento global

As fábricas britânicas estão a lutar para satisfazer a procura recorde dos seus bens, uma vez que a crise global de abastecimento ainda se faz sentir e trava as várias linhas de produção, noticia o jornal "The Guardian".

A Confederação da Indústria Britânica (CBI, na sigla em inglês) indicou que os fabricantes estão a esgotar o seu stock de produtos acabados para satisfazer um nível de procura que é a mais elevada de que há registo (desde 1977). Segundo a organização, a disponibilidade de produtos é a mais fraca desde 1977.

Segundo o jornal britânico, a CBI mostrou-se ainda preocupada com o aumento da procura por este estar acompanhado com uma subida dos preços. As expectativas dos aumentos dos preços estão no nível mais elevado de sempre.

Quase metade (46%) das empresas disseram que as encomendas estavam acima do normal, enquanto 20% disseram que estavam abaixo do normal.

A CBI indicou ainda que 38% das empresas declararam que a produção tinha aumentado nos últimos três meses contra 21% que registaram um declínio.

Adicionalmente, apenas 9% das empresas estavam confortáveis com os seus níveis de stock e 69% disse ser provável que aumentassem os preços para os seus clientes nos próximos três meses.