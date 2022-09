João Leão garante orçamento em vigor em maio (se tudo correr de feição ao PS)

A dissolução do Parlamento e as eleições antecipadas obrigará o país a viver sem orçamento do Estado durante parte do ano mas, segundo João Leão, o caso poderá não ser tão problemático quanto se antecipa. Sem nunca admitir manter-se no cargo num novo governo socialista, o atual ministro das Finanças garante, contudo, em entrevista ao Público, que, se o PS ganhar as eleições, conseguirá apresentar um Orçamento "em tempo recorde". Apresentação em março, discussão em abril, entrada em vigor em maio - bem antes do verão, como se vem admitindo. Mas será preciso cruzar este calendário técnico do ministro, com o calendário político.

Em teoria, após a tomada de posse, o novo Governo terá 90 dias para apresentar o Orçamento, ou seja, terá até mais ou menos maio para apresentar a proposta. Depois, há pelo menos um mês de trabalho parlamentar, entre a votação global e, depois, na especialidade e só no verão estaria pronto a entrar em 'ação'. Contudo, João Leão garante que é possível antecipar bastante o este calendário.

Caso o PS vença as eleições, marcadas para 30 de janeiro, "é possível apresentar um OE ainda durante o mês de março. Será feito em tempo recorde. Apresentado em março e aprovado no final de abril ou ainda em maio e entrar em vigor por essa altura", declarou o governante em entrevista ao jornal Público e à Renascença.

Uma parte do trabalho está feita, até porque a ideia é repescar o essencial da proposta chumbada no Parlamento. Falta, contudo, alinhar este planeamento técnico com o político, porque, não tendo maioria absoluta, o PS terá de negociar à sua esquerda ou à sua direita.

Na entrevista João Leão sossegou ainda os receios de que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR ) possa resvalar, garantindo que, não há, pelo menos por enquanto, "medidas que dependam da aprovação da AR [Assembleia da República]. O Governo está em condições de as aprovar".



TAP: Governo espera OK de Bruxelas até ao fim do ano

Se tudo correr como o João Leão diz esperar, o plano de recuperação da TAP, outro dossiê potencialmente explosivo, que está a ser minuciosamente escrutinado pela Direção Geral da Concorrência, não deverá resvalar para depois das eleições (e para a campanha eleitoral). O ministro das Finanças mostra-se confiante que o plano seja aprovado pela Comissão Europeia "antes do início de 2022", mantendo o calendário da presidente da companhia aérea.

Uma parte dos 990 milhões de euros que o OE previa transferir para a empresa, há uma parte que João Leão consegue fazer já. Trata-se da "compensação pelo efeito da covid e isso não depende do plano [de reestruturação]" - são 170 milhões de euros. Quanto ao restante, Leão gostaria de o fazer ainda este ano, mas também poderá fazer "em duodécimos [ao abrigo] de uma rubrica que tem que ver com a aplicação em investimentos financeiros do Ministério das Finanças e que tem o montante necessário para chegar aos 990 milhões".

Exigir devolução de benefícios fiscais às empresas da Madeira "não é fácil"

Quanto a um dos assuntos que marcou a semana - as ajudas ilegais que chegaram a empresas da Zona Franca da Madeira - Leão considera que reaver o dinheiro perdido "não é uma opção fácil de concretizar". Quanto à viabilidade da Zona Franca da Madeira, o ministro pensa que "se for para a criação de empregos e para a dinamização da economia tem viabilidade e deve ser preservada".