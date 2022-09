Holandesa Vitol compra a britânica Vivo Energy em negócio de 2,3 mil milhões

A Vitol, multinacional que opera na compra e venda de petróleo e derivados, adquiriu a Vivo Energy, anunciaram as empresas nesta quinta-feira. A operação está avaliada em 2,3 mil milhões de dólares (cerca de 2 mil milhões de euros).

A Vivo Energy faz a distribuição de combustíveis e lubrificantes da Shell e Engen, focando no mercado africano, onde está presente em 23 países. Em reação ao anúncio, as ações desta empresa chegaram a subir 21%, ficando ainda assim abaixo do nível da oferta, que as avaliou com um prémio de 25% face ao valor de fecho de quarta-feira.

Os acionistas da Vivo vão receber 1,79 dólares em dinheiro por cada ação, e seis cêntimos na forma de um dividendo interino extraordinário. A administração desta empresa deverá interceder a favor da aquisição junto dos respetivos acionistas, de acordo com o comunicado.

A Vitol é já o maior investidor da Vivo, detentora de uma fatia de 36,1% do capital, mas não quer ficar por aqui: pretende também comprar a quota da Helios (27,1%), o segundo maior acionista, indica a agência Reuters.