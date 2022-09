Desemprego registado está em mínimos da era Covid. Veja o mapa com os 108 concelhos onde o emprego já recuperou (e os mais problemáticos)

Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) traduzem uma nova descida, a sétima consecutiva, do desemprego registado em território nacional, medido pelo número de inscritos nos serviços públicos de emprego do país. O mês de Outubro fechou com 351.667 pessoas desempregadas, um número que fica 12,9% (-51.887) abaixo do verificado no mesmo mês de 2020 sendo também 2,1% (-7481) inferior ao apurado em setembro deste ano.

