Compradores de 10 países vêm ao Porto para provar vinhos portugueses

Começa esta quinta-feira a “Portugal Premium Wines”, uma "missão inversa" de 11 compradores de vinhos, provenientes de 10 países. Os compradores já estão no Porto para, até domingo, fazerem provas dos vinhos de 12 produtores nacionais de várias regiões do país e visitarem as quintas onde são produzidos, de acordo com o comunicado da AEP - Associação Empresarial de Portugal, promotora da iniciativa.

O objetivo da segunda missão inversa (iniciativas em que o país é visitado por comitivas de empresários estrangeiros, em vez de serem empresas nacionais a deslocar-se ao exterior) de 2021 da AEP é "promover o vinho português além-fronteiras – um produto único e capaz de proporcionar vendas de escala e valor - e contribuir para posicionar os vinhos nacionais como um produto premium", diz a organização.

A primeira ocorreu em outubro e trouxe a Portugal compradores brasileiros em parceria com a cadeia de supermercados brasileira Pão de Açúcar. Esta ação significou, segundo a AEP, um negócio total perto do milhão de euros.

Entre esta quinta-feira e 28 de novembro (domingo), os compradores de vinhos do Reino Unido, Dinamarca, Polónia, Rússia, Brasil, Uruguai, Colômbia, Canadá, EUA, e Emirados Árabes Unidos terão, além das provas e das visitas, apresentações temáticas lecionadas pelo crítico de vinhos João Paulo Martins.