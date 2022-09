Atas da Reserva Federal revelam que um grupo de governadores quer um corte ainda maior no programa de compra de dívida

As atas da reunião de 3 de novembro da Reserva Federal (Fed), publicadas esta quarta-feira, confirmam a decisão estratégica do comité de política monetária do mais importante banco central do mundo em iniciar um novo ciclo, começando com uma redução mensal das compras de ativos a partir de 15 de novembro. O objetivo é descontinuar o programa em junho do próximo ano, altura em que nos mercados de futuros se prevê com alta probabilidade uma primeira subida da taxa diretora que está atualmente no intervalo mínimo entre 0% e 0,25%.

No entanto, as atas revelam que um grupo de banqueiros centrais defendeu na reunião que o corte no programa mensal de compra de ativos pode ter de ser ainda maior do que o aprovado, se a pressão inflacionista se mantiver. O consenso na reunião acabou por apontar para uma redução mensal de 15 mil milhões de dólares (€14 mil milhões). Jerome Powell, o presidente da Fed, já admitiu esta semana que o tema do ritmo de redução estará de novo na agenda da próxima reunião de 14 e 15 de dezembro. Uma redução mensal superior aos 15 mil milhões de dólares levará a uma descontinuação do programa de compra de ativos mais cedo, abrindo assim a porta ao começo da subida da taxa diretora muito antes do final do primeiro semestre do próximo ano.

Os banqueiros centrais norte-americanos estão muito pressionados pela incerteza sobre o curso da inflação, apesar de manterem o discurso oficial de que as causas do surto são "transitórias", e mesmo sobre o comportamento da economia face à incerteza sobre a evolução da pandemia. Por isso, continuam a considerar que a conjuntura está marcada por "riscos descendentes" (riscos que implicam desvantagens que podem afetar negativamente a retoma económica), lê-se nas atas.

Os futuros da taxa diretora apontam para três subidas no próximo ano, com probabilidades elevadas nas reuniões de junho, setembro e novembro. Na previsão dos mercados de futuros, a taxa diretora aumentará do atual intervalo entre 0% e 0,25% para 0,75% a 1% no final de 2022.

Economistas da Fed reviram em alta inflação para 2021

Na reunião de novembro, segundo as atas, os economistas do banco central confirmaram o surto inflacionista, revindo em alta a previsão para 2021, admitindo que a inflação poderá "terminar o ano bem acima de 2%", ou seja, bem acima do objetivo de controlo da inflação em 2% definido pela Fed. No entanto, as projeções que apresentaram na reunião apontam para uma trajetória descendente nos anos seguintes, com a taxa anual a cair para 2% em 2022 e depois para 1,9% no ano seguinte. Estas projeções sustentam a opinião oficial de que o atual surto tem causas transitórias e que se desvanecerá nos anos seguintes.

A equipa de economistas confirmou ainda a trajetória de desaceleração no terceiro trimestre deste ano na economia norte-americana e uma perspetiva de um crescimento em 2022 similar ao de 2021, seguindo-se um abrandamento em 2023.

As atas referem ainda que, fruto da pressão inflacionista e das expetativas do mercado, a taxa de juros da dívida norte-americana tem estado em alta no mercado secundário (onde se transacionam os títulos). No final de outubro, no prazo de referência a 10 anos, fechou em 1,58% e desde então subiu para mais de 1,6%, tendo na terça-feira chegado perto de 1,7%. Esta quarta-feira, as taxas estabilizaram entre 1,64%.

Biden reconduz Powell

As atas da reunião de 3 de novembro são publicadas na semana em que o presidente Biden anunciou que reconduz Jerome Powell na liderança do banco central até 2025, escolhendo para sua vice-presidente a governadora Lael Brainard, uma democrata que entrara no conselho de governadores da Fed pela mão de Obama.

Com esta decisão, a ser ainda aprovada pelo Senado, Biden agrada a gregos e troianos, a republicanos (tendo Powell sido nomeado pelo anterior presidente Trump, ainda que este o tenha começado a insultar pouco tempo depois de iniciar o mandato) e democratas moderados (de que o apoio da secretária do Tesouro, Janet Yellen, é um exemplo), mas também à ala progressista, que vê na economista Brainard uma 'vigilante' mais atenta de Wall Street e um contrapeso a Powell.

Mantendo a continuidade na presidência da Reserva Federal, Biden aposta na dupla Powell/Brainard para gerir a política monetária num período em que a economia americana vai enfrentar enormes desafios na continuação da recuperação económica, envolta em incerteza sobre a evolução da pandemia nos Estados Unidos e no mundo e sobre o surto inflacionário, como as próprias atas publicadas esta quarta-feira revelam.

Aliás, esta quarta-feira foi confirmado o forte abrandamento no terceiro trimestre deste ano, apesar do crescimento ter sido revisto ligeiramente em alta: de julho a setembro, a maior economia do mundo cresceu 2,1% (a primeira estimativa apontava para 2%), desacelerando em relação aos 6,7% do segundo trimestre. O ritmo de crescimento no terceiro trimestre foi inferior ao registado na zona euro (3,7%), na Alemanha (2,5%) e no Reino Unido (6,6%).