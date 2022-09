Comércio automóvel. Grupo MCoutinho ganha ambição nacional e investe €5 milhões em Lisboa

Sessenta e cinco anos depois de nascer, no Marco de Canaveses, o grupo de retalho automóvel MCoutinho assume a ambição de ter dimensão nacional e investe 5,5 milhões de euros para entrar em Lisboa. “É uma oportunidade de excelência de projetar o negócio, com a entrada no distrito mais relevante do país”, comenta António Coutinho, presidente da Comissão Executiva, para explicar a expansão na atual conjuntura, consciente “de estar a dar este passo em contraciclo”.

A aquisição da totalidade das participações sociais das empresas Lisboa Oriente - Comércio de Automóveis, S.A. e FXP - Comércio de Automóveis, S.A., permite ao grupo integrar no seu universo os concessionários Louresfor e Lisboa Oriente, com uma operação de 6 marcas, 12 pontos de venda e 20 reparadores autorizados no distrito de Lisboa.

Já presente em Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, o grupo MCoutinho passa a abarcar no seu portfólio a representação oficial de 20 marcas e a reparação autorizada de 27, integrando uma oferta alargada de serviços, da venda de viaturas novas e usadas à assistência após-venda e à distribuição de peças, segmento em que é líder nacional.

“Temos uma forte ambição para este projeto”, sublinha o empresário, referindo que “a operação materializa também o reconhecimento dos parceiros estratégicos (marcas), traduzido no reforço do peso da rede de concessionários num momento em que se redefinem os modelos de distribuição a nível europeu”.

Crescer 5% em 2021

Quando “a disponibilidade de stock condiciona o ritmo de crescimento do mercado e há escassez de automóveis para a procura existente”, António Coutinho admite que “os prazos de entrega de automóveis são extremamente voláteis, sempre acima de 4 meses”.

Com 1.014 trabalhadores, o grupo entra em Lisboa num contexto em que o mercado de compra de viaturas ligeiras novas (passageiros e mercadorias) cresce 4% face a 2020, mas caiu 20% em outubro, de acordo com dados da ACAP - Associação de Comércio Automóvel de Portugal, reconhecendo que “a pressão imposta pela disponibilidade de viaturas condiciona drasticamente o ritmo de faturação e emissão de matrículas”.

No universo do grupo, 2020 fechou com um volume de negócios de 222 milhões de euros, que reflete a venda de 9.565 viaturas novas e usadas, e as previsões para 2021 antecipam um crescimento de 5%. “Estimamos passar a barreira das 10 mil unidades”, refere o empresário, sublinhando que estes números excluem a integração das duas empresas de Lisboa.