634 mil portugueses já beneficiam do Autovoucher. Estado devolveu cerca de 5 euros por consumidor, em média

Nas primeiras semanas em que o Autovoucher está em vigor, 634 mil consumidores já beneficiaram do desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis (até 50 litros) a que o programa lhes dá acesso.

O ministério das Finanças, através de um comunicado à imprensa, faz saber que já foram realizados 634.263 reembolsos, o que equivale a mais de 3 milhões de euros, cerca de 5 euros por consumidor.

Até ao momento, estão inscritos no programa 1 milhão e 300 mil consumidores, e o programa está disponível em 3.030 postos de abastecimento de combustíveis em todo o país - sendo que há 3.355 registadas junto da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis (ENSE). A lista com os postos aderentes pode ser consultada na página do IVAucher.

O Autovoucher surge como um apoio para os portugueses fazerem face à subida nos preços do combustível. O programa IVAucher, que antecedeu o Autovoucher e que tinha como objetivo dinamizar os setores mais afetados pela pandemia, conta com o mesmo número de aderentes.

Neste âmbito, desde 1 de outubro foram feitos 3,9 milhões de reembolsos, num total de 23 milhões de euros, o que representa um impacto de cerca de 46 milhões de euros nos setores Alojamento, Cultura e Restauração. Para já, estão registados 9.050 comerciantes e 32.300 terminais de pagamento.

