Falha de App da Tesla deixa condutores fora dos seus carros 

As reclamações começaram por surgir nas redes sociais às dezenas e em vários cantos do mundo, da Europa à Ásia, passando pelos EUA. Proprietários ou condutores de viaturas Tesla viram-se este fim de semana impedidos de entrar nos próprios carros, devido a uma “falha” na aplicação móvel da marca, indica o jornal The Guardian.

Os donos dos Tesla começaram a receber mensagens de “server 500 error” na app e o erro foi reportado aos especialistas do site Electrek e à marca.

O patrão da Tesla, Elon Musk já veio pedir “desculpas”, em resposta a uma queixa de um utilizador no Twitter, e assegurar “que isto não se volta a repetir”.

Em declarações à BBC, o editor do site Car Expert, Stuart Masson, aconselhou os condutores de carros Tesla a não se fiarem apenas da app e a terem à mão “um mecanismo de apoio secundário para poderem sair ou entrar nos seus carros”.