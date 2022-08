Castro Almeida, ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Regional: “Nunca menos de um terço do Portugal 2030 para as empresas”

Manuel Castro Almeida — que há sete anos lançou o Portugal 2020 enquanto secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Passos Coelho — defende que as empresas devem ter direito a “nunca menos de um terço” dos fundos do novo quadro comunitário. O Portugal 2030, colocado esta semana em consulta pública, tem €23 mil milhões para investir no país até 2029.

O ex-governante propõe “pelo menos” €8 mil milhões do Portugal 2030 para as empresas. Já o Governo tem falado em €6 mil milhões, a somar aos €5 mil milhões já previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).