Tânia Simões é a nova presidente da ANAC. Assume funções a menos de um ano do fim do mandato

Tânia Simões, vogal da ANAC desde setembro de 2016, foi o nome escolhido pelo Governo para substituir Luís Miguel Ribeiro na presidência do regulador do setor da aviação. Foi indigitada já depois do chumbo do Orçamento do Estado no Parlamento. E como os regulamentos limitam os mandatos nos reguladores a seis anos, e a uma única vez, Tânia Simões ficará na liderança da ANAC por menos de um ano.

