Ibersol reduz prejuízo até setembro para 20 milhões de euros

A Ibersol apresentou um resultado líquido de 20,2 milhões de euros negativos entre janeiro e setembro de 2021, perdas estas que estão abaixo daquelas registadas nos primeiros nove meses do ano passado.

O prejuízo obtido representa uma melhoria de 45,3% face ao período homólogo de 2020, diz a empresa, que é dona de cadeias como a Pizza Hut, Burguer King e KFC. A Ibersol divulgou os resultados numa apresentação publicada na página do regulador dos mercados, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O volume de negócios consolidado foi de 241,7 milhões de euros, um crescimento de 13% face ao mesmo período de 2020 e uma quebra de mais de 30% face a 2019 e o EBITDA consolidado foi de 54 milhões de euros, uma subida de 50,5% face ao período homólogo.

“Ao longo do terceiro trimestre verificou-se uma melhoria substancial no controlo da pandemia, por efeito da aceleração do ritmo de vacinação na Península Ibérica”, explica a empresa no relatório. O recuo nas restrições permitiu um aumento da confiança da parte dos consumidores e consequentemente do consumo, assinala ainda, apesar de "a atividade nos aeroportos evidenciar uma evolução mais lenta”.

As vendas na restauração, a grande fatia do negócio, cifram-se em 235,5 milhões de euros, 12,9% acima dos níveis de 2020, apesar de 31,4% abaixo do verificado em 2019. O resultado operacional consolidado no final dos primeiros nove meses atingiu o valor de -9,8 milhões de euros, que compara com o registado em igual período de 2020 de -31,6 milhões de euros

“A reabertura gradual da generalidade dos restaurantes ao longo deste terceiro trimestre - ainda que com algumas limitações - permitiu que, no final de setembro, a Ibersol tivesse 95% dos restaurantes próprios em operação, estando os restaurantes encerrados maioritariamente localizados em aeroportos e estações de serviço”, elabora a Ibersol.

Em Portugal foi registado “o melhor desempenho desde o início da pandemia”, com a atividade em setembro a mostrar uma perda de apenas 1,5% face ao período homólogo de 2019.

Quanto a perspetivas, a empresa espera que a atividade evolua favoravelmente ao longo dos próximos meses, até que atinja um patamar equivalente aos níveis de vendas pré-covid, com maior dificuldade em regiões com elevado peso das atividades turísticas caso se venham a verificar novas restrições à mobilidade.