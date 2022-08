EasyJet reforça lugares em rotas entre Portugal e cinco países europeus

A EasyJet vai reforçar a capacidade das ligações entre os aeroportos portugueses e cidades da Alemanha, França, Suíça, Reino Unido e Luxemburgo. Na época do Natal e no primeiro trimestre do ano que vem, a companhia aérea vai acrescentar mais de 31 mil lugares.

A rota Basileia-Porto será reforçada com mais de 4 mil lugares nas viagens realizadas entre 14 de dezembro e 9 de janeiro. A ligação entre Basileia e Lisboa apresentará também um acréscimo de mais de mil lugares - entre 18 de dezembro e 8 janeiro – assim como a conexão entre a cidade suíça e Faro - entre os dias 17 de dezembro e 7 de janeiro.

O reforço é feito tendo em consideração que “com o aproximar de várias épocas festivas, muitos são os portugueses que vivem no estrangeiro e que pretendem regressar a Portugal para visitar familiares e amigos”.

Já entre janeiro e março de 2022 - e não só a pensar nas festividades -, a companhia aérea apresenta um acréscimo de lugares nos trajetos que conectam o Funchal a Berlim, e também que ligam o Funchal a Londres-Gatwick. Além disso, existem reforçam-se rotas do Porto para Nantes, Luxemburgo e Zurique.