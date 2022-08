Altri e BCP derrapam mais de 6%. PSI-20 não escapa à maré negativa

O PSI-20 encerrou, esta sexta-feira, no "vermelho", com a Altri e o BCP a protagonizarem as maiores quedas ao afundarem-se mais de 6%. Assim, o índice de referência lisboeta acabou o dia com uma desvalorização de 1,37%, para 5.501,97 pontos.

Das 19 cotadas que compõem o PSI-20, 15 acabaram o dia em baixa e, dessas, só seis não perderam mais de 1%. A liderar as quedas do dia encontra-se a Altri, que, no dia a seguir a divulgar os resultados do trimestre, derrapou 6,4%, para 5,38 euros por ação.

Também o BCP sofreu um grande corte na sua cotação, ao cair 6,23%, para 0,1444 euros por ação.

Além do BCP, outros "pesos pesados" terminaram a sessão em baixa: a Galp derrapou 2,64%, para 8,472 euros por ação, a EDP perdeu 0,31%, para 4,779 euros e a a Jerónimo Martins deslizou 0,13%, para 19,31 euros.

Entre os "grandes", só a EDP Renováveis escapou à "maré baixa" da bolsa, tendo acabado o dia com uma valorização de 0,45%, para 22,4 euros por ação. Além da energética, outras três cotadas encerraram a sessão em alta.

As principais praças europeias também fecharam no "vermelho" e, entre elas, apenas Madrid teve uma pior prestação que Lisboa, ao perder quase 1,7%. Já o índice de referência europeu, Stoxx 600, perdeu cerca de 0,2%.