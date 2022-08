“O Montepio está sem rei nem roque”, afirma Pedro Corte Real, candidato à liderança da associação

Candidato à liderança da Associação Mutualista Montepio Geral, Pedro Corte Real afirmou esta quarta-feira que é preciso fazer uma "inversão ao caminho que tem sido seguido" sob pena de o grupo estar "muito em breve numa situação de não ser capaz de responder aos compromissos que assumiu perante os seus associados".

O Montepio "está sem rei nem roque", afirma, considerando que a atual administração presidida por Virgílio Lima ainda não conseguiu fazer aprovar um plano de convergência e já viu chumbados dois.

E elenca uma séria de criticas referindo que nos últimos três anos o atual presidente "tem responsabilidades diretas de gestão, o número de associados tem vindo a afundar-se, de 612.607 em 2018 para 601.748 em 2019 e 598.438 em 2020".

Sublinha que as inscrições nas modalidades mutualistas também têm decrescido e que os capitais próprios do grupo, "sem os famigerados impostos diferidos (DTA), pura cosmética legal, são 599 milhões de euros negativos em 2018, 656 milhões negativos em 2019 e 794 milhões negativos em 2020".

Reconstruir o Montepio é o lema da lista B, liderada por Pedro Corte Real, que quer reposicionar o Montepio em áreas onde as entidades privadas falham, colocando o grupo ao serviço dos cerca de 600 mil associados.

Abrir o capital do banco mas...

Na apresentação da sua candidatura fez questão de dar nota que "a situação real " da associação "é muito pior do que as contas oficiais, já de si más, evidenciam".

E dá como exemplo o valor dos capitais próprios do Banco Montepio, o qual afirma que "tem vindo a descer, sendo de 1517 milhões de euros em 2018, 1452 milhões de euros em 2019 e 1327 milhões de euros em 2020", ao mesmo tempo que é registado nas contas da associação por um valor muitíssimo superior".

Questionado sobre se é favorável à abertura de capital do banco, Corte Real afirma que a associação está muito exposta a um único ativo. "O Banco Montepio representa mais de 80% do ativo" e, apesar de "ser um banco sólido e robusto, precisa de capital para a sua atividade que não tem neste momento e, em cima disso, a Associação Mutualista também não pode acudir ao banco”.

Por isso defende a abertura do capital do banco a um parceiro, que não tem de ser da economia social mas que deve "ser confrontado com um conjunto de exigências para servir os associados e respeitar os princípios mutualistas" - deixando subentender que deve pensar-se numa solução mas não no imediato.

Alvitra mesmo, para que o banco se possa desenvolver, que haja "um empréstimo estatal, se necessário for". Uma discussão que se ganhar discutirá com o Governo.

Afasta aquilo que chama "uma solução de mercado pura e direta", pois isso colocaria a associação numa situação ainda mais débil, já que nas contas da associação o banco está contabilizado a um valor muito superior. E, como tal, essa solução seria o “golpe de morte” para o banco e “uma traição” para os 600 mil associados.

Pedro Corte Real afirma que a lista que lidera "é a única que oferece a esperança de recuperar a associação da lastimosa situação financeira em que se encontra".

Da equipa de Pedro Corte Real fazem parte como administradores-executivos Ana Cristina Nogueira, Miguel Coelho, ex-administrador, Marcelo Pereira da Gama, Nuno Miguel Cunha Rolo, Maria de Nazaré Barroso e Mário Valadas.

Como candidato à mesa da assembleia geral está Fernando Dias Carvalho. Já Rui Augusto da Silva Neves lidera a lista para o conselho fiscal e João Costa Pinto é o primeiro nome da lista para a assembleia de representantes.