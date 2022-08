Espanhola Tresmares Capital inicia atividade em Portugal

A empresa espanhola Tresmares Capital, dedicada ao financiamento a pequenas e médias empresas e a fundos de investimento, iniciou operações em Portugal, com o objetivo de se afirmar como alternativa no financiamento empresarial no mercado português, informou a Tresmares em comunicado.

Fundada em 2019 em Madrid, e contando com o apoio do banco Santander, a Tresmares Capital gere atualmente ativos de quase 1,5 mil milhões de euros, em que se incluem um fundo de financiamento direto a empresas de 900 milhões de euros, um fundo de ações preferenciais de 400 milhões e um outro fundo de investimento de 175 milhões de euros.

O negócio da Tresmares Capital passa, portanto, quer pelo financiamento direto a pequenas e médias empresas, quer pelo apoio a fundos de private equity que adquiram participações empresariais.

Um dos critérios de investimento da empresa espanhola é que as empresas a apoiar tenham um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de pelo menos 1 milhão de euros por ano.

Em Espanha a Tresmares Capital já investiu em 27 empresas. Em Portugal o primeiro negócio, fechado em outubro, foi um financiamento no âmbito da compra da Gardengate pela Equistone.

A área de investimentos em Portugal da Tresmares Capital é dirigida por Filipe Rodrigues. A empresa não tem, para já, escritórios em Portugal.