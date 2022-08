Dívida pública mundial mantém-se acima de 100% do PIB no final de setembro

A dívida pública mundial continua acima de 100% do Produto Interno Bruto global no terceiro trimestre de 2021, apesar de uma ligeira redução em relação aos três meses anteriores, segundo os dados publicados esta quarta-feira no Global Debt Monitor pelo Institute of International Finance (IIF), sediado em Washington, que funciona como lóbi do sector financeiro privado mundial. O relatório do IIF cobre 61 países e publica os dados trimestrais da dívida pública e de outros sectores, incluindo a dívida global (incluindo Estado, famílias, empresas e sector financeiro).

O nível de endividamento público mundial desceu de 104,6% do PIB global em junho para 104,3% em setembro. No caso da zona euro, a dívida pública caiu de 118,2% para 116,6% do PIB respetivo no mesmo período, muito acima do limite de 60% das regras de Maastricht (que entretanto foram suspensas até final de 2022). Recorde-se que, no caso de Portugal, o nível de endividamento público desceu de 132,8% no segundo trimestre para 131,4% do PIB português no terceiro trimestre, segundo dados do Banco de Portugal, depois de um pico histórico em 137,2% no final de março deste ano.

A descida do rácio deve-se em larga medida ao aumento do PIB mundial e da maioria das economias - que fica no denominador - devido à recuperação económica e ao aumento da inflação, refere o IIF.

Dívida global caiu para 350% do PIB mundial

A descida do nível de endividamento público mundial acompanhou a tendência global de descida da dívida total mundial (englobando todos os sectores, Estado, famílias, empresas e sector financeiro) de 353% do PIB no final do segundo trimestre para 350% no final do terceiro trimestre.

O IIF sublinha que a trajetória de descida do nível de endividamento global deverá prosseguir no último trimestre do ano, prevendo que desça para 346% depois de um pico histórico de 362% no primeiro trimestre, devido ao impacto da subida do endividamento de todos os sectores na resposta à pandemia. Caso se confirmem as previsões do IIF para o final deste ano, o nível de endividamento global descerá em relação aos 355% do PIB no final de 2020.

Contudo ainda ficará muito acima dos 320% do PIB registados em 2019, antes da pandemia. Em suma, nos dois anos de pandemia, o nível de endividamento global terá subido 26 pontos percentuais do PIB, ligeiramente mais do que aquando da crise financeira e económica de 2008 e 2009, quando o nível de endividamento subiu 25 pontos percentuais do PIB.

Em valores absolutos, a dívida global estacionou em 296 biliões de dólares (€256 biliões, ao câmbio de final de setembro) no terceiro trimestre (praticamente igual ao trimestre anterior, num máximo histórico) e deverá descer para 295 biliões no final do ano, segundo o IIF, ficando abaixo dos 300 biliões que as previsões apontavam como novo máximo histórico em 2021.

Mesmo com a trajetória de descida, a dívida global no final do ano ficará 36 biliões de dólares acima do nível pré-pandemia em 2019. Apesar da subida, no segundo e terceiro trimestres de 2021 para um máximo de 296 biliões de dólares, a subida do endividamento global em 2021 deverá ter desacelerado em relação ao ritmo do ano anterior: no primeiro ano de pandemia, a dívida global subiu 24 biliões de dólares em relação a 2019, enquanto, em 2021, deverá subir apenas 14 biliões em relação a 2020, segundo as previsões do IIF.

Em termos trimestrais, desagregada pelos dois tipos de economias monitorizadas pelo IIF (desenvolvidas e emergentes), desceu de 204,5 (€173 biliões, ao câmbio do final de junho) para 203,4 biliões de dólares (€176 biliões, ao câmbio do final de setembro) nas economias desenvolvidas, mas subiu de 91,5 (€77 biliões) para 92,6 biliões (€80 biliões) nos mercados emergentes naquele período. Note-se que, em termos de euros, em virtude das variações cambiais, a trajetória não é idêntica à referida em dólares, que serve para comparações internacionais e que é a base do relatório do IIF.

O relatório destaca, em particular, a preocupação com a aceleração do endividamento total (sobretudo das empresas e do Estado) na China, cuja trajetória está a ser muito mais acentuada do que aquando da resposta à crise financeira e económica global de 2008 e 2009, quando a China desempenhou o papel de motor da economia mundial, crescendo acima de 9% naqueles dois anos.

Endividamento público com duas tendências contraditórias

O peso da dívida pública no PIB registou duas tendências contraditórias no terceiro trimestre. Desceu em geral nos países desenvolvidos (com exceção do Japão e de Singapura) e em muitas economias emergentes, mas subiu em dois mercados emergentes importantes, o Brasil e a China. O nível de endividamento nas economias desenvolvidas caiu de 129,4% no final de junho para 128,7% no final de setembro e, em sentido contrário, subiu de 62,4% para 63,6% no caso dos mercados emergentes naquele período, em virtude do peso do aumento do nível de endividamento público do Brasil de 91,9% para 93,4% do PIB respetivo e da China de 65,4% para 68,2% do PIB respetivo. A China é a segunda maior economia do mundo (depois dos EUA) e o maior mercado emergente e o Brasil é a 13ª economia do mundo. Nos países desenvolvidos, o rácio agravou-se no caso do Japão, a terceira maior economia do mundo, com o endividamento público nipónico a subir de 242,9% para 244,3% do segundo para o terceiro trimestre deste ano. E também de Singapura, com um aumento de 151,3% para 152,3% naquele período.

O relatório do IIF sublinha ainda que a subida no nível de endividamento nas economias emergentes está a ser acompanhada por um aumento dos juros a pagar, apesar dos custos de financiamento ainda estarem baixos (em relação ao passado) e dos défices orçamentais ainda não serem muito elevados.

O clube de economias com maior nível de endividamento público em relação ao seu PIB não sofreu alteração. No topo estão o Líbano (com 293%) e o Japão (244,3%). Além da Grécia e de Itália, com níveis de endividamento superiores ao português, há que registar o caso de Singapura, um dos ex-tigres do Pacífico, com um rácio acima de 150% do PIB.