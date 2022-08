Baidu, a Google da China, apresenta perdas no terceiro trimestre, mas receitas melhoram com "cloud"

A empresa chinesa Baidu apresentou perdas, no terceiro trimestre, de 16,56 mil milhões de yuans (cerca de 2,28 mil milhões de euros), face a lucros de 13,68 mil milhões de yuans (1,89 mil milhões de euros) no período homólogo, divulgou esta quarta-feira a tecnológica chinesa conhecida pelo seu motor de busca.

Os resultados sofreram um impacto negativo de 18,9 mil milhões de yuans (2,6 mil milhões de euros) com a reavaliação em baixa de um investimento de longo-prazo da empresa, numa altura de fortes desvalorizações junto das tecnológicas (algumas com uma enorme sangria de clientes) à medida que Pequim tenta limitar-lhes um poder que considera desmedido.

As receitas, no terceiro trimestre, subiram 15% face ao período homólogo, de 21,38 mil milhões de yuans (2,95 mil milhões de euros) para os 24,66 mil milhões de yuans (3,4 mil milhões de euros). Em cadeia, a subida foi de 3%. A melhoria nas receitas deve-se ao desempenho dos segmentos de automóveis autónomos e de armazenamento de dados na nuvem (cloud) - esta última com uma subida de receitas de 73%.

O resultado operacional foi de 2,3 mil milhões de yuans (317 milhões de euros), recuando para metade face ao período homólogo.