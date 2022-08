Amazon vai deixar de aceitar cartões de crédito Visa emitidos no Reino Unido

A Amazon disse aos clientes que vai deixar de aceitar pagamentos feitos com cartões de crédito Visa emitidos no Reino Unido a partir de janeiro, noticia o jornal "The Guardian".

Segundo o jornal, que cita o e-mail da empresa de Jeff Bezos, a Amazon culpou o custo de processamento dos pagamentos. “A partir de 19 de janeiro de 2022, infelizmente não vamos aceitar mais cartões de crédito Visa emitidos no Reino Unido, devido às altas taxas cobradas pela Visa para processamento transações de cartão de crédito”, lê-se no e-mail.

No entanto, a empresa continua a aceitar outros cartões Visa e outros cartões de crédito, como Mastercard ou American Express.

Num comunicado, um responsável da Amazon, explica que “o custo de aceitar pagamentos com cartão continua a ser um obstáculo para as empresas que se esforçam para oferecer os melhores preços para os clientes" e que, com os avanços tecnológicos, estes custos deveriam ter diminuído ao longo do tempo, "mas, em vez disso, continuam altos ou até mesmo aumentaram".

A Visa já reagiu dizendo-se "desapontada com a ameaça da Amazon".