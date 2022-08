Montepio e Microsoft assinam parceria para levar tecnologia às pequenas empresas

O Montepio e a Microsoft assinaram, esta terça-feira, um acordo para uma parceria estratégica com base em quatro eixos principais, sendo um deles a "celebração e desenvolvimento de ofertas" para os clientes, nomeadamente o tecido empresarial e as pequenas empresas que, assim, terão acesso a tecnologia que capacite e transforme digitalmente os seus negócios.

Pedro Leitão, presidente da comissão executiva do Banco Montepio, revelou esta terça-feira os quatro eixos principais da parceria celebrada com a Microsoft: a modernização tecnológica e co-inovação; a celebração e desenvolvimento de ofertas para os clientes; a sustentabilidade e impacto social; e a formação e capacitação dos trabalhadores.

No que diz respeito aos clientes, o responsável explicou que esta parceria com a Microsoft é especialmente dirigida às pequenas e micro empresas, pois são estas as que mais necessitam de apoio na fase de transição digital em que nos encontramos.

No fundo, quer "democratizar a utilização da tecnologia" e torná-la "mais amigável" para os seus clientes. Muitas das empresas mais pequenas têm dificuldades em aceder à tecnologia necessária, devido aos seus custos e o Montepio vai levar, "com os serviços financeiros" várias "plataformas que estas entidades podem usar de forma mais fácil, mais simples, mais barata e menos burocrática para tirar vantagem da relação que têm com o banco Montepio". E aqui fala desde a tesouraria, ao backoffice, às compras e até às relações com os clientes.

Paula Panarra, diretora geral da Microsoft Portugal, notou que esta é uma oferta de que o mercado português "neste momento necessita tanto", especialmente com o início da recuperação económica.