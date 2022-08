Governo já anunciou aos parceiros sociais aumento do salário mínimo para 705 euros

Na primeira reunião após o regresso dos patrões à concertação social, a agenda é dominada pelo aumento do salário mínimo nacional para 2022. Logo no arranque da reunião o Governo - representado pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e pelos secretários de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes - avançou o que já se esperava: um aumento de 40 euros, para os 705 euros brutos mensais, apurou o Expresso junto de vários parceiros sociais presentes na reunião.

O valor não é uma surpresa. Já tinha sido avançado pelo primeiro-ministro António Costa, na altura da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2022 que acabou chumbada no Parlamento. E em entrevista António Costa tinha reafirmado o valor e a intenção do Governo de avançar com este aumento, apesar da dissolução da Assembleia da República. Recorde-se que a atualização anual do salário mínimo é da competência exclusiva do Governo após ouvir os parceiros sociais e não passa pelo Parlamento.

O aumento anunciado esta terça-feira vai beneficiar um universo de 880 mil pessoas abrangidas pelo salário mínimo nacional. É o equivalente a 24,6% dos trabalhadores por conta de outrem, segundo um documento entregue pelo Governo aos parceiros sociais com dados relativos a junho deste ano.

Ou seja, um em cada quatro trabalhadores por conta de outrem em Portugal recebe o salário mínimo. Na sua maioria são mulheres. Em junho, 27% das mulheres trabalhadoras por conta de outrem recebiam esta remuneração por comparação com 22,6% dos homens.

Em termos regionais, o Alentejo apresenta a incidência mais alta do salário mínimo (31,7%), seguido pelo Algarve (30,8%). Já em termos de sectores de atividade, a maior incidência do salário mínimo dá-se nas atividades das famílias empregadoras, de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio, com 45,4% dos trabalhadores a receber o salário mínimo. Segue-se o alojamento, restauração e similares (45,3%) e a agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (44%).

No documento entregue também à comunicação social, o Governo destaca que na reunião desta terça-feira pretende auscultar os parceiros sociais sobre a metodologia a seguir para monitorizar os impactos do aumento do salário mínimo ao longo do próximo ano.

E destaca que com o aumento de 40 euros para o próximo ano "atinge-se, em 2022, uma subida de 200 euros desde 2015, ou de 39,6% - o equivalente a 2.800 euros anuais, que compara com um aumento de apenas 20 euros no ciclo governativo anterior (dez vezes menos)".