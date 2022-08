Alemanha suspende temporariamente certificação do gasoduto Nord Stream 2. Preços do gás aumentam

A Alemanha anunciou esta terça-feira que suspendeu temporariamente o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, que forneceria 55 mil milhões de metros cúbicos de gás natural à Europa Central ligando a Rússia e a Alemanha através de uma ligação submarina no mar Báltico.

De acordo com o "Financial Times", esta suspensão deve-se ao facto de a subsidiária criada na Alemanha para a operação do Nord Stream 2 não cumprir a lei energética de Berlim.

O regulador das redes energéticas solicitou, de forma a que o processo continue, que os promotores do projeto procedam à transferência dos ativos e recursos humanos necessários para a subsidiária que irá gerir o troço em território alemão.

Os mercados do gás reagiram a esta notícia, com a cotação do contrato de referência para a Europa, o holandês TTF (Title Transfer Facility), a subir 8%.

Numa altura de grave crise energética na Europa com os preços da eletricidade a fazer disparar os preços em toda a economia, este revés no fornecimento de gás russo fez com que os preços do gás natural começassem a disparar nos mercados na manhã desta terça-feira.

O Nord Stream 2 tem sido encarado como um elemento de pressão das autoridades russas, numa altura em que Moscovo quer uma aprovação célere do gasoduto e a Europa central, à beira do Inverno, quer reforços no fornecimento de gás. Que a Rússia garante já ter feito.

Europa pode ter falhas energéticas neste inverno

Entretanto, numa conferência do "Financial Times" a decorrer nesta terça-feira, o presidente executivo da empresa de comércio de produtos energéticos Trafigura, Jeremy Weir, disse que o Velho Continente poderá lidar com falhas de energia neste Inverno, já que o reforço dado pela Rússia à Europa não se fez ver de forma expressiva.

"Não temos gás suficiente neste momento... daí ser uma preocupação real" a possibilidade de um Inverno mais rigoroso provocar "sucessivos cortes energéticos na Europa".

O responsável antecipou que a escassez, nascida da recuperação súbita no consumo pós-pandémico e da diminuição da produção, deverá aliviar apenas na Primavera.