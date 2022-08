Inflação na Alemanha deve cair no início de 2022, diz Governo

A taxa de inflação da Alemanha deverá cair no início do próximo ano, disse o Ministério da Economia alemão esta segunda-feira, noticia a agência Reuters. Segundo o Governo alemão, será nessa altura que os efeitos de alguns fatores pontuais se irão atenuar.

A inflação está no valor mais alto desde a década de 1990, agravado pelo aumento dos preços das matérias-primas e da energia, bem como de algumas medidas impostas por causa da covid-19, como o corte no IVA imposto em 2020.

Além da descida da inflação, o ministério prevê que a atividade industrial continue a um ritmo moderado devido à escassez de semicondutores.

No geral, "o produto interno bruto [PIB] da Alemanha deverá aumentar apenas ligeiramente no último trimestre do ano". O governo reviu em baixa a sua previsão de crescimento do PIB para este ano de 3,5% (previsão de abril) para 2,6%. Para 2022, porém, a previsão é ais otimista, passando de 3,6% para 4,1%.