CEO do Deutsche Bank apela ao BCE para apertar a política monetária com subida da inflação

O diretor executivo do Deutsche Bank apelou, esta segunda-feira, ao Banco Central Europeu (BCE) para apertar a política monetária à medida que a inflação sobe, a qual, alertou ele, está a produzir efeitos secundários arriscados e durará mais tempo do que o esperado, noticia o "Financial Times".

Christian Sewing disse que "as taxas de juro baixas com preços aparentemente estáveis perderam o seu efeito". "Agora estamos a lutar contra os efeitos secundários" e, por isso, "a política monetária deve contrariar isto - e mais cedo do que mais tarde". De realçar que Sewing é crítico da utilização pelo BCE de taxas de juro negativas para estimular a economia.

"As consequências desta política monetária ultra-suave tornar-se-ão cada vez mais difíceis de corrigir", acrescentou.

Segundo o jornal, os seus comentários refletem a aversão de muitos bancos alemães às taxas de juro negativas, as quais, segundo eles, têm corroído as suas margens de lucro.

Enquanto vários bancos centrais de várias partes do mundo estão já a apertar a política monetária, pondo fim à compra de ativos e aumentando as taxas de juro, espera-se que o BCE continue a comprar obrigações durante pelo menos mais um ano e tem insistido que um aumento das taxas é ainda uma perspetiva distante.

Christine Lagarde, presidente do BCE, disse esta segunda-feira que embora a subida da inflação seja uma grande preocupação para os cidadãos da zona euro, as "perspetivas de inflação a médio prazo continuam a ser moderadas". Acrescentou ainda que as condições para o BCE aumentar as taxas são "muito improváveis de serem satisfeitas no próximo ano".