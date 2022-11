Construtora automóvel Rivian estreia-se em Wall Street a valer 100 mil milhões de dólares

A Rivian, construtora norte-americana de veículos pick-up, SUV e furgões elétricos, iniciou quarta-feira o seu percurso bolsista em Wall Street, onde já atingiu uma cotação de 100 mil milhões de dólares (87 mil milhões de euros).

Este valor supera o das históricas Ford (78 mil milhões) e General Motors (86 mil milhões), apesar de estarem agora a sair os primeiros veículos da sua cadeia de produção, suscitando de passagem comparações com a Tesla.

A Rivian tinha fixado na terça-feira à noite o seu preço de entrada na bolsa em 78 dólares, bem acima do intervalo estabelecido há menos de 10 dias, entre os 57 e os 62 dólares.

Perante a forte procura, a empresa tinha decidido também na terça-feira aumentar o número de ações disponibilizadas.

Mas isto não bastou para estancar a sede dos investidores, o que propulsionou brevemente o título para uma valorização acima de 50%, no início das transações.

A introdução em bolsa permitiu à empresa encaixar 11,9 mil milhões de dólares de dinheiro fresco. Esta foi a mais importante obtenção de fundos desde 2014, com a chegada a Wall Street do conglomerado chinês Alibaba.

A empresa foi fundada em 2009 por Robert Scaringe, um apaixonado de viaturas que sempre quis, desde a conclusão dos seus estudos, concentrar-se sobre um meio de transporte pouco poluente.

No início, pensava desenvolver uma viatura desportiva, mas mudou de ideias em 2012, considerando que teria mais impacto no ambiente com veículos grandes.

O empresário, com 38 anos, soube convencer grandes empresas a acompanhá-lo na sua aventura, como a Ford, que deve ter uma posição de 13% na Rivian depois da introdução desta em bolsa.

A sociedade também estabeleceu uma parceria com a Amazon, que lhe encomendou 100 mil viaturas, para entregar até 2030, e deve passar a deter uma posição de 19% no seu capital.

A sociedade entregou as suas primeiras pick-up, batizadas R1T, em setembro.

De contornos arredondados, podendo transportar até cinco toneladas e percorrer até 500 quilómetros antes de reabastecer, o R1T é vendido ao preço base de 67.500 dólares.

A Rivian prevê disponibilizar os seus primeiros SUV, veículos no cruzamento dos 4x4 e dos monoespaço, em dezembro. Designados R1S, vão ser vendidos a 70 mil dólares.

No final de outubro, a sociedade tinha encomendas de 55.4000 R1T e R1S, que pretende começar a entregar até ao final de 2023.