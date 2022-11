Chumbo do OE2022 não penalizou, para já, a atividade económica

A instabilidade política associada ao chumbo da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), a 27 de outubro, levando, a 4 de novembro, ao anúncio da dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições antecipadas pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não parece estar a afetar a evolução da atividade económica em Portugal. Pelo menos, para já. É esse o sinal dado pelo indicador diário de atividade económica (DEI), publicado pelo Banco de Portugal (BdP), cujos dados foram atualizados esta quinta-feira.

Aliás, na última semana de outubro e na primeira semana de novembro, este indicador compósito que procura traçar, quase em tempo real, um retrato da evolução da atividade económica no país regista até um ligeiro aumento.

Segundo a nota do BdP, publicada na sua página na internet, na primeira semana de novembro, o DEI "aponta para uma taxa de variação da atividade em linha com a observada na semana anterior".

Os números relativos a essa semana publicados pelo banco central - que abrange o período entre 1 de novembro e 7 de novembro -, indicam um crescimento homólogo da atividade económica em Portugal de 1%. Um valor que fica ligeiramente acima dos 0,9% da semana anterior, precisamente quando ocorreu o chumbo do OE2022. E ambos os valores comparam favoravelmente com o incremento de apenas 0,5% sinalizado pelo DEI na semana entre 18 de outubro e 24 de outubro.

Quanto à taxa bienal do DEI, que indica o crescimento acumulado neste indicador nos últimos dois anos, ou seja, entre 2019 e 2021, ficou em terreno negativo na semana terminada a 7 de novembro (-3,4%). Isto significa que a economia portuguesa terá operado nessa semana abaixo do mesmo período de 2019, ou seja, do patamar pré-crise. Ainda assim, este valor é menos negativo do que os -5,1% da semana terminada a 31 de outubro e do que os -6,7% da semana terminada a 24 de outubro.

O DEI sumaria um conjunto de informação de natureza quantitativa e frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, quase em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país.