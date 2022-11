Sonae fecha setembro com recorde de vendas e lucros de €158 milhões

“Ao escrever esta carta, reflito sobre os últimos 18 meses e constato o quão orgulhosa estou do que alcançámos e da maneira como o fizemos”. A frase de Cláudia Azevedo, presidente executiva da Sonae, a terminar a mensagem que acompanha a apresentação dos resultados do grupo, divulgados esta quarta-feira, traduz o otimismo face aos números relativos ao desempenho do grupo nos últimos 9 meses, depois de setembro fechar com um crescimento de 4,7 % do volume de negócios, para um valor recorde de 5,014 mil milhões de euros, puxado pela Sonae MC e pela Worten.

Os lucros somam 158 milhões de euros, contra um prejuízo de 4 milhões nos primeiros 9 meses do ano passado, mas ainda “impactos por restrições relacionadas com a covid-19", diz o comunicado da Sonae, destacando, outros dados, como o salto de 29% das vendas online, ou a melhoria da rentabilidade operacional, com o EBITDA subjacente a aumentar 5,6%, para os 415 milhões de euros, num período em que o pais viveu confinado durante 4 meses (de meados de janeiro a meados de abril).

O investimento em nove meses totalizou 355 milhões, entre aquisições (174 milhões) e expansão orgânica, enquanto a dívida líquida reduziu 375 milhões, para menos de mil milhões de euros, o valor mais baixo dos últimos anos.

No período de um ano terminado em setembro, o grupo criou 2 mil empregos e, diz o comunicado, “prosseguiu gestão ativa do portefólio, com destaque no terceiro trimestre (3T) para a alienação de 24,99% do capital da Sonae MC e aquisição da britânica Gosh! (alimentação natural de base vegetal)”.

Sonae MC e Worten reforçam liderança

Assim, Cláudia Azevedo sublinha que “a Sonae MC reforçou mais uma vez a sua posição de liderança”, a “Worten continua a liderar o mercado de e-commerce em Portugal alavancando uma abordagem omnicanal”, na Sonae Sierra, o desempenho dos centros comerciais do grupo “melhorou significativamente à medida que as restrições à atividade foram sendo atenuadas, em alguns casos atingindo já níveis de desempenho superiores a 2019, e o negócio de serviços deu sinais importantes de retorno a uma atividade mais normalizada”. “As lojas da Sonae Fashion e da ISRG estão também a regressar aos níveis pré-pandemia, mas com um desempenho online mais forte, que continua a atingir níveis recorde”, comenta.

"O marco" do leilão 5G

Sobre a NOS, afirma que “atingiu, no segmento de Telecomunicações, o maior crescimento líquido de assinantes dos últimos cinco anos, enquanto o segmento de Media e Entretenimento deu sinais encorajadores de recuperação” e deixa “uma palavra especial para a conclusão do processo do leilão 5G, com a NOS a garantir a maior quota de espetro entre os concorrentes, um marco importante para a empresa assegurar a liderança na revolução 5G”.

Sonae MC e Worten ganham quota

Por negócios, a Sonae MC cresce 5,3% e “reforça posição de liderança com ganhos de quota” com um volume de negócios de 3,9 mil milhões. No terceiro trimestre, “um período marcado por uma recuperação económica gradual e normalização do consumo”, a Sonae MC” continuou a apresentar um forte desempenho ao nível das vendas” e cresceu tal como nos 9 meses 5,3% em termos homólogos e 2,3% considerando uma base comparável. Para isto, explica o comunicado do grupo, contribuiu a “forte performance dos formatos alimentares, um negócio online de sucesso que continuou a expandir após o período de pico da pandemia e uma recuperação robusta dos formatos não alimentares, após um longo período de várias restrições operacionais”.

“Em termos de rentabilidade, a empresa foi capaz de manter uma margem EBITDA subjacente relativamente estável no trimestre, apesar de alguma pressão nos preços (como custos de energia), suportada pelos ganhos de produtividade e pela melhoria contínua dos processos dos seus negócios core”, continua. Assim, o EBITDA subjacente em 9 meses melhorou 6,1%, para 384 milhões de euros.

A Worten, apesar do contexto de pandemia, também melhorou rentabilidade e reforçou a liderança, fechando setembro com um volume de negócios de 803 milhões de euros (+3,6%), a beneficiar “da nova estratégia em Espanha”. No terceiro trimestre, “a ligeira melhoria das condições económicas e o aliviar das restrições relacionadas com a Covid-19 (ainda com limitações no número de visitantes)” permitiu “um trimestre forte numa base LFL (comparável)”, traduzido num crescimento de 7,2%.

Sonae Sierra com salto de 45% no trimestre

Os centros comerciais, no universo da Sonae Sierra, registaram um crescimento de 45% no terceiro trimestre, acompanhado de “taxas de ocupação elevadas”. Entre janeiro e setembro, a Sonae Sierra registou um volume de negócios de 107 milhões de euros, sendo 41 milhões correspondentes ao terceiro trimestre.

A Sonae Sierra “reforçou o seu caminho de recuperação e de progressos operacionais sustentados, após a melhoria do contexto de pandemia e do abrandamento de algumas restrições na maioria das geografias europeias onde opera. Neste contexto, as vendas dos lojistas já foram muito próximas dos níveis de 2019 no portefólio europeu e o número de visitantes tem também vindo a recuperar. A taxa de ocupação na Europa manteve-se elevada, em 95,6% no final de setembro”, destaca o grupo.

No caso da Sonae Fashion, o semestre permitiu melhorar rentabilidade em seis vezes, elevando o EBITDA subjacente para os 10 milhões de euros apesar das restrições relativas à pandemia se terem traduzido “num maior período com as lojas encerradas e restrições mais fortes, quando comparadas com 2020”. O volume de negócios atingiu os 230 M€, caindo 0,6% em termos homólogos e o terceiro trimestre do ano foi marcado pela melhoria do desempenho das vendas, a acompanhar o levantamento das restrições relativas à covid-19. No canal online, o crescimento é de dois dígitos, “apesar de alguma desaceleração quando comparado com o ano passado, em parte devido à forte recuperação das lojas físicas”.

Na Sonae FS, o destaque é dado ao crescimento da MDS que “continuou a melhorar o seu desempenho operacional e a apresentar fortes resultados, com aumento das vendas e da rentabilidade operacional, quando comparados com 2020 e 2019”. Mas também há uma referência à operação do cartão Universo, em que a base de clientes atingiu 936 mil (+23 mil), o peso dos clientes digitais já ronda os 60% e a quota de mercado atingiu os 14%.

A Sonae IM continua a registar uma melhoria das vendas e do EBITDA subjacente (+6%), tendo fechado setembro com um crescimento de 6,4% no volume de negócios total, para 43 milhões de euros.

Na ISRG (desporto), os 9 meses trouxeram um crescimento de 26% nas vendas, para os 590 milhões de euros.

Na NOS, o volume de negócios ascendeu a 366 milhões de euros no terceiro trimestre (+5,6%) “suportado por uma evolução positiva de 4,1% nas telecomunicações e um forte crescimento superior a 70% no segmento de media e entretenimento”. Assim, o volume de negócios dos primeiros 9 meses cresceu 3,1% em termos homólogos, para mais de mil milhões de euros. O resultado líquido aumentou mais de 50% no período em análise, para 120 M€.