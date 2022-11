Paycritical recebe financiamento para expandir solução tecnológica de sistema de pagamentos

A empresa portuguesa Paycritical, que criou uma solução tecnológica que permite a cada empresa ter o seu próprio sistema de pagamentos, conseguiu atrair um grupo de investidores para financiar o negócio, no valor de 400 mil euros. Esta primeira ronda de financiamento servirá para acelerar o crescimento da equipa, o desenvolvimento de novas funcionalidades na plataforma e a expansão internacional, explica a Paycritical.

Através desta operação, que deverá estar finalizada no próximo ano, juntaram-se como acionistas à Paycritical empresas como a Nova Expressão, a Wise Next ou a New Note Solutions. Neste momento Hugo Hilário, fundador da empresa, detém 84% mas, quando todo o financiamento estiver à disposição da Paycritical, baixará para os 60%. A Nova Expressão, empresa de planeamento de media e publicidade, tem neste momento 5% e no desenho final da operação ficará com 12,5%.

A sociedade de investimento Wise Next, atualmente com 4%, passará para 10% e a New Note Solutions, empresa especialista na pesquisa, produção, integração e implementação de soluções de automatismo financeiro, com presença em Portugal e Espanha, tem 2% e passará para 5%.

Quanto à Mirol, sociedade veículo do investidor Carlos Duarte Oliveira, tem 2% e passará a ter 5%, tal como outra sociedade, a Future Defender. Por fim, a Orange Dreams, com 1% atualmente, deverá ficar com 2,5%.

Na prática, a solução desenvolvida por esta fintech, que tem estado a ser apresentada a potenciais clientes, permite às empresas ter os seus próprios cartões de pagamento ou ainda fazer transações por telemóvel ou através da Internet, concorrendo assim com sistemas como os desenvolvidos pela SIBS (MB Way), Apple Pay ou Google Pay, e substituindo as grandes redes de pagamento internacionais, sem as preocupações ou limitações regulatórias associadas aos sistemas de pagamento em rede aberta.

Para as empresas que aderirem a esta solução, a Paycritical promete custos mais baixos - por os clientes pagarem comissões mais reduzidas do que as pagas às marcas internacionais - além da valorização das suas marcas (ao terem um meio de pagamento com o seu próprio nome) e da flexibilidade que a gestão de uma rede própria de pagamentos permite, controlando e rentabilizando as operações.

A diferença é que as próprias empresas passam a gerir os pagamentos relacionados com as suas marcas. Um exemplo apresentado durante a Web Summit: os fundadores desta conferência tecnológica poderiam através de um seu sistema próprio gerir tudo o que tivesse a ver com os gastos associados à participação na conferência, como o alojamento ou o aluguer de automóvel, criando um sistema pré-pago através do qual o cliente vai gastando o saldo ou ainda criando programas de cash back (reembolso de parte dos gastos feitos em compras).

Hugo Hilário, que além de fundador e maior acionista também preside à Paycritical, disse ao Expresso que a empresa tem já neste momento um grande cliente - que por razões de confidencialidade não pode identificar - que atua no negócio dos cartões de refeições, área onde não há soluções de pagamento pela internet ou por telemóvel.

Os fundos agora obtidos vão permitir “dar robustez e credibilidade ao sistema, porque o tema dos pagamentos é muito sensível”, explica, referindo que “com este financiamento é possível desenvolver novas funcionalidades para conseguir internacionalizar a operação”.