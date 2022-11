Nova lei da energia prevê concurso para futuro comercializador do mercado regulado

O Comercializador de Último Recurso (CUR) é o nome “pomposo” que se dá ao comercializador responsável por servir os clientes do mercado regulado. Hoje em dia, este papel é desempenhado pela SU Eletricidade - a antiga EDP Universal - mas, segundo a nova lei da energia que entrou agora em consulta pública, o lugar do CUR vai passar a ser atribuído num concurso.

“As atividades de comercializador de último recurso e de agregador de último recurso, bem como as de operador logístico de mudança de comercializador e de agregador e a de emissão de garantias de origem passam, agora, a ser exercidas mediante licença a atribuir de modo concorrencial e transparente”, adiantou o secretário de Estado da Energia, João Galamba, num discurso de abertura do segundo dia da conferência Portugal Renewable Energy.

No seu discurso, Galamba enunciava algumas das principais mudanças que entrariam em consulta pública, mais tarde, mas ainda esta quarta-feira, no âmbito do projeto de decreto-lei que estabelece a organização e funcionamento do sistema elétrico nacional (SEN).

No texto do documento, que foi entretanto publicado, confirma-se que “a atribuição de nova licença de CUR é efetuada mediante procedimento concorrencial” e que a abertura deste procedimento, assim como a aprovação das respetivas peças, é efetuada por despacho do membro do Governo responsável pela área da energia.

A duração da licença de CUR deverá ser estabelecida nas peças do procedimento com um limite máximo de 20 anos, a contar da emissão da licença, indica ainda o documento.

"O documento com a revisão do enquadramento legal do Sistema Elétrico Nacional (SEN) entrará hoje em consulta pública, o que significa que poderá sofrer alterações em função dos contributos recebidos. A operacionalização dos mecanismos previstos no novo diploma só poderá ser definida após a aprovação, promulgação e posterior publicação do novo diploma do SEN", ressalva o ministério.

Questionado pelo Expresso sobre a razão por detrás desta proposta, o ministério do Ambiente explica que o modelo concorrencial “permitirá obter maiores ganhos potenciais” em fatores como a remuneração, qualidade/diversificação e inovação do serviço prestado, ao mesmo tempo que “reforça a transparência na atribuição da licença de CUR”.

O CUR tem como responsabilidade prestar o serviço público universal de fornecimento de eletricidade enquanto vigorarem as tarifas reguladas ou as tarifas transitórias legalmente estabelecidas e, após a extinção destas, fornecer eletricidade aos clientes finais economicamente vulneráveis que não tenham transitado para o mercado livre, nos termos definidos pela ERSE, relembra o mesmo documento. Assegura, ainda, o fornecimento de eletricidade em locais onde não exista oferta dos comercializadores de eletricidade em regime de mercado.

É também ao CUR que cabe acolher os clientes cujo comercializador tenha ficado impedido de exercer a atividade, como foi o caso nas recentes baixas da HEN, Energia Simples e Enat.