Como evolui o consumo? Kantar conclui que os serviços de entrega de refeições e o comércio eletrónico continuam a crescer

A entrega de refeições e take away continuam a atrair compradores em todos os mercados, mas um estudo global da consultora Kantar, Worldpanel Divison, coloca Portugal em destaque, como o país com "maior aumento" nesta tendência de consumo entre um lote de 10 países analisados, com um salto de 16 pontos percentuais num ano, entre junho de 2020 e o mesmo mês de 2021.

"O valor das ocasiões de consumo take-away, on-the-go e entrega de refeições aumentou acentuadamente, apontando para um mercado fora de casa mais variado e fragmentado, à medida que os consumidores desenvolveram novos hábitos. Representando a maioria das vendas no auge da pandemia, a entrega de refeições e take away atraíram mais compradores em todos os mercados, com o maior aumento em Portugal", refere um estudo da Kantar sobre a evolução do consumo em 10 países (Reino Unido, França, Espanha, Portugal, México, Brasil, China, Indonésia, Coreia do Sul e Tailândia).

"Apesar de um aumento nos gastos fora de casa durante a primeira metade de 2021, os serviços de entrega de refeições e o comércio eletrónico continuam a mostrar um crescimento sustentado em todos os mercados", conclui o trabalho que procura apontar pistas sobre a evolução de comportamentos no segmento dos bens de grande consumo.

"O gasto fora de casa em cafés e restaurantes em três mercados chave (Reino Unido, França e Espanha) no segundo trimestre de 2021 foi mais do dobro, comparando com o mesmo período em 2020 – mas está apenas a 75% dos níveis registados em 2019", diz a consultora para concluir que "este setor ainda não recuperou totalmente", enquanto "os serviços de entrega de refeições e o comércio online cresceram 150% e 24%, respetivamente, a nível mundial".

Produtos de grande consumo em fase de ajustamento

Os dados constam do estudo no estudo "Como a entrega de refeições transformou o setor de restauração", baseado em 10 mercados e num inquérito adicional a mais de 15.000 consumidores, e no Relatório Omnicanal que acompanha os hábitos de consumo em sete mercados chave (Reino Unido, França, Espanha, México, Brasil, China e Indonésia).

Outra da conclusões indica que depois do crescimento recorde de 7,5% em 2020, os produtos de grande consumo começam agora a entrar numa fase de ajustamento, registando níveis considerados “normais” que apontam para um crescimento das vendas de 2,2% em 2021.

Nesta mudança, diz o estudo, pesa o aumento dos gastos fora de casa, já que muitos países abrandaram as restrições.

Mas se o mercado está "mais fragmentado", apesar do aumento de gastos no local, a entrega de refeições continua em alta, em especial na Europa.

O potencial das "novas oportunidades"

E as motivações dos consumidores para comprar refeições para serem entregues estão a mudar: agora, apenas 35% assume a entrega de refeições como "um prazer partilhado", contra 50% em 2019, havendo mais pessoas a citar "ocasiões de consumo novas e diferentes", como almoços e refeições individuais no seu estilo de vida diário.

Na análise dos dados, Javier Sanchez, especialista da Kantar neste segmento, sublinha que “o crescimento contínuo nas entregas de refeições e do comércio eletrónico destacou a importância da adaptação ao desconhecido, para encontrar novas oportunidades de crescimento".

"O facto de ainda estarmos a recorrer a refeições entregues como no auge da pandemia aponta para uma mudança de comportamento no longo prazo, que apresenta oportunidades para marcas que são mais capazes de atender às novas necessidades dos consumidores ”, conclui.

O brilho da beleza e do comércio eletrónico

Quanto aos gastos com saúde e beleza recuperaram, com o seu peso no crescimento do segmento de bens de grande consumo a passar de 3% em 2020 para 36% em 2021, e a mostrar que "a vida social começou a florescer novamente".

Em contraste, os grandes vencedores do ano passado, no sector da limpeza caseira, caíram significativamente, contribuindo de forma negativa, com -7%, para o crescimento dos produtos de grande consumo.

No comércio eletrónico, que também acelerou em quase todos os mercados durante a pandemia, os gastos cresceram 24% num ano (junho a junho) . Mas se em 2019, o comércio eletrónico tinha uma quota 9,2% do total das compras de supermercado e em 2020 atingiu um pico de 14,5%, caiu ligeiramente para 14,2% este ano.

Aqui, a China protagonizou o crescimento mais forte (28%) e a Europa registou um ritmo mais lento, que variou entre os 13% do Reino Unido e os 3% na Espanha.